DeFacto’dan depremzede kadınlara “Kadınlardan Bire Bir Destek” hareketi

DeFacto, deprem bölgesindeki kadınların acil ihtiyaçlarına yönelik “Kadınlardan Bire Bir Destek” hareketini başlattı.DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, DeFacto, depremden etkilenen kadınların hayatlarına dokunabilmek ve şartlarını iyileştirmek için yapmış olduğu çalışmayla DeFacto mağazalarından ve online kanallar üzerinden alınan her kadın slip iç çamaşırı paketi için deprem bölgesine bir iç çamaşırı paketini sivil toplum kuruluşları veya idari kurumlar aracılığıyla ulaştıracak.

15 bin DeFactolu ile tek yürek

DeFacto, Türkiye'yi yasa boğan depremin ilk anından itibaren ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 15 bin DeFactolu ile tek yürek hareket ederek deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor.

Depremin ilk günü itibarıyla deprem bölgelerine mont, parka, bot, bere, şapka, eldiven, hırka ve kazak gibi kışlık giysilerden oluşan 200 bin adet ürün ileten DeFacto, ayrıca 100 bin adet battaniye ve medikal maskeyi ilgili kurumların koordinasyonunda bölgeye ulaştırmıştı.

"üretim hiç durmasın"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde bakanlığın himayesindeki tüm çocukların giyim ihtiyacını bir yıl boyunca karşılayacak olan DeFacto, bölgedeki ekonomik hareketliliğin yeniden başlaması ve istihdam sürekliliği için "üretim hiç durmasın" anlayışıyla, sipariş ve tedariklerinde depremden zarar gören iş ortaklarını önceliklendirip toplamda 6,5 milyon adet ürün sipariş geçme kararı vermişti.