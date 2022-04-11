DeFacto’dan üst yönetim organizasyonda yapılandırma

Türk giyim markası DeFacto’nun üst yönetim organizasyonu, global moda markası vizyonuyla yeniden yapılandırıldı.

2021 yılını yaklaşık yüzde 80’lik büyüme performansıyla tamamlayan şirketin üst yönetiminde gerçekleştirilen yeni yapılanma ile faaliyetler, “Online”, “Pazarlama ve Mağazacılık” ve “Yatırım & Glabal Franchise ve Toptan & Kurumsal Satış” olmak üzere üçlü kanal ve genel müdürlük çatısı altında devam edecek.

Online kanaldaki büyüme ve dönüşüme ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan “Online Genel Müdürlüğü” Önder Şenol’un sorumluluğunda olacak. DeFacto CFO’su olarak görev yapan Şenol, mevcut Finans ve Hukuk fonksiyonlarının liderliğini sürdürmeye devam ederken, yeni yapının yönetimini üstlenecek.

Fiziki kanala ilişkin faaliyetler ise “Yatırım & Global Franchise ve Global Toptan & Kurumsal Satış Kanalı Genel Müdürlüğü” çatısı altında bir araya getirildi. Bu göreve, DeFacto çatısı altında genişlemeden ve global operasyondan sorumlu COO’luk görevini yürüten Serdar Ersoy atandı.

“Pazarlama ve Mağazacılıktan Sorumlu Genel Müdürlüğü” görevini ise 2 Mart tarihinde DeFacto’ya katılan Barış Sönmez yürütecek.