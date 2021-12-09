DEFIC Globe, tek elden enerji çözümleri sunacak

Karbonsuz bir dünyanın inşasına katkı sağlama vizyonuyla çalışmalarını hızlandıran YEO, yenilenebilir sistemlerdeki faaliyetlerini büyütüyor. Sürdürülebilir enerji projelerinde paydaşlarına destek olmak için yola çıkan YEO, Emsolt ile güçlerini birleştirdi. YEO ve Emsolt, dekarbonizasyon vizyonu kapsamında, yenilenebilir enerji projeleri geliştirme, finansmanı, inşası ve işletmesine yönelik hizmetler sunmak için uzmanlıklarını birleştirmeye karar vererek DEFIC Globe’yi kurdu.

DEFIC Globe’nin, Emsolt’un proje geliştirme ve yatırım danışmanlığı tecrübesi ve YEO’nun yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası EPC (Mühendislik, Taahhüt, İnşaat) hizmetlerini tek bir noktadan yatırımcılara sunabilmek için kurulduğunu belirten YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız, yenilenebilir enerji projelerini bu güç birliğiyle daha da büyüttüklerini ifade etti. Yıldız, “DEFIC Globe, uluslararası enerji projeleri geliştirme, PPA ve finansmana erişim hizmeti, EPC ve yatırım danışmanlığı alanlarında tek bir noktadan hizmet verebilen benzersiz bir yapı ile faaliyetlerine hızla devam edecek” dedi.

“En önemli oyunculardan biri olacağız”

DEFIC Globe ile gelecek stratejilerini yeşil bir dünyanın en önemli bileşeni olan dekarbonizasyon üzerine kurduklarını dile getiren Tolunay Yıldız, “Avrupa Konsey gelecek raporunda 2050 yılına kadar net sıfır hedef planlıyor. Enerji sistemini karbondan arındırma amaçlı yenilenebilir enerji ihtiyacının harekete geçirdiği küresel bir dönüşüm söz konusu. Bu kapsamda da, yenilenebilir enerji yatırımları adına öncü girişimlerle regülasyon odaklı güçlü ve tecrübeli firmalar kritik rol oynayacak. DEFIC Globe olarak, Türk ye’de ve Avrupa’da çok kısa bir süre sonra en önemli oyunculardan biri olacağız, şimdiden bunun için gerekli olan tüm bütünsel çalışmalarımızı tamamladık ve günbegün gen işleyen portföyümüzle adımlarımızı güçlendirdik” diye konuştu.

Kısa vadeli hedefinde 4 ülkede büyümek var

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması ile ülkelerin karbon emisyonunu azaltımı için faaliyetlerini hızlandırdığını belirten Yıldız, bu konuda da yenilenebilir enerjinin öneminin daha da artığını söyledi. Bu bağlamda, yenilenebilir projelerin değerinin gitgide büyüdüğünü bildiren Yıldız, “Bu konuda global hedefler olan bir şirket olarak uzun vadede dünya genelinde büyümeyi hedefliyoruz. Kısa vadede ise İtalya, Romanya, Ukrayna ve Türkiye en önemli hedef lokasyonlarımız” dedi.

Hali hazırda İtalya’da toplamda 111 MW’lik 5 adet yenilenebilir enerji projelerinin bulunduğunu söyleyen Yıldız, projelere ilişkin şu bilgileri verdi: “Bunların 104 MW’lik 4 adet Avrupa’nın en iyi güneş radyasyonuna ve güneşlenme oranlarına sahip bölgelerinden biri olan İtalya/Sicilya’dadır. Bu projeler Agro PV konseptinde tasarlandı. Projelerdeki teknik dizaynımız sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yapılmasını destekler yapıda olmakla birlikte; geleneksel tarıma görece daha fazla katma değer yaratacak şekilde tasarlandı. Bu şekilde hem karbon salımının azalmasına hem de nitelikli tarım uygulamaları ile dünya çapında sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.”