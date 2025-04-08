Değeri en yüksek yapay zeka şirketlerinin 2025 ilk çeyrek analizi! 10 şirketten 8'i düşüşte

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın tarife söylemleri ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde piyasa değeri en yüksek 10 yapay zeka şirketinin 8'inin hisse değeri düştü.

Pisayalarda en büyük endişe Trump'ın tarife açıklamaları

Konuya yönelik açıklamasında Berenberg Kıdemli Ekonomisti Dr. Felix Schmidt: "Trump küresel ekonomiyi bu tarife kaosuyla daha fazla sarsmamalı. Ne kadar erken bu yaklaşımından vazgeçerse, hisse senedi piyasaları açısından o kadar olumlu olur" açıklamasında bulundu.

Piyasalarda şu anki en büyük endişenin Trump'ın gümrük tarifesi politikalarının olduğuna işaret eden Schmidt, "Bu politikalar sadece belirsizlik yaratmıyor, aynı zamanda ABD’de enflasyonun tekrar yükselmesine yol açabilir. Bu durum, Fed'in faiz indirimlerini durdurmasına ya da hatta faiz artırmasına neden olabilir. Bu da hem ekonomi hem de piyasalar için olumsuz olur. Trump küresel ekonomiyi bu tarife kaosuyla daha fazla sarsmamalı. Ne kadar erken bu yaklaşımından vazgeçerse, hisse senedi piyasaları açısından o kadar olumlu olur" dedi.

2025 ilk çeyrek

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre yapay zeka şirketlerinde son durum şu şekilde.

* Apple, küresel çip üreticisi Nvidia ve Microsoft'un önünde yer alarak 3,27 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi olarak yerini korudu.

* Sıralamada Microsoft 2,8 trilyon dolarla ikinci ve Nvidia 2,68 trilyon dolarla üçüncü basamakta yer aldı.

* Listede sıralı olarak 1,9 trilyon dolarla Alphabet (Google), 1,5 trilyon dolarla Meta Platforms, 848 milyar dolarla Tesla, 395 milyar dolarla Oracle, 226 milyar dolarla IBM, 201 milyar dolarla Palantir ve 164 milyar dolarla Adobe yer aldı.

* Yılın ilk çeyreğinde söz konusu şirketlerin 2'si değer kazanırken 8'ini değer kaybetti. Palantir yüzde 14, IBM yüzde 11 artarken, Tesla yüzde 35, Alphabet ile Nvidia yüzde 18, Oracle yüzde 15, Adobe yüzde 13,3, Apple yüzde 13, Microsoft yüzde 10 ve Meta Platforms yüzde 1,5 değer kaybetti.

2024'un tek kaybettireni Adobe oldu

Yapay zeka devleri 2024'te borsada pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri de risk iştahını destekledi. Yıl boyunca teknoloji sektöründeki yenilikler Nasdaq'ın performansına yön veren bir başka önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Yapay zeka devleri geçen yıl Adobe hariç değer kazandı. Değer kazanan şirketler sırasıyla Palantir yüzde 340, Nvidia yüzde 171, Meta Platforms yüzde 65, Tesla yüzde 63, Oracle yüzde 58, Alphabet yüzde 35, IBM yüzde 34, Apple yüzde 30, Microsoft yüzde 12 olurken, Adobe yüzde 25,5 geriledi.

Çin merkezli DeepSeek'ten sert düşüş

Çin merkezli DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli, 27 Ocak'ta Nasdaq 100'de yılın en sert günlük düşüşlerinden biri yaşandı. Aynı dönemde, Trump yönetiminin açıkladığı geniş kapsamlı ithalat tarifeler, küresel büyüme üzerinde kaygıları artırdı. Bu dönemde Fed'in para politikasında temkinli duruşunu sürdürmesi de risk iştahını törpülerken, tüm bu gelişmeler Nasdaq 100'deki yukarı yönlü ivmeyi sınırladı.

Yılın ilk çeyreğinde söz konusu şirketlerin 2'si değer kazanırken 8'ini değer kaybetti. Palantir yüzde 14, IBM yüzde 11 artarken, Tesla yüzde 35, Alphabet ile Nvidia yüzde 18, Oracle yüzde 15, Adobe yüzde 13,3, Apple yüzde 13, Microsoft yüzde 10 ve Meta Platforms yüzde 1,5 değer kaybetti.