Değirmenci: SOCAR Terminal, sadece bir liman değil; sürdürülebilir, teknolojik ve stratejik bir lojistik üssü
SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden biri olan SOCAR Terminal, yalnızca kurulu konteyner kapasitesiyle değil; dünya standartlarında teknolojik alt yapısı, çevre dostu uygulamaları ve stratejik konumuyla da dikkat çekiyor. SOCAR Terminal Genel Müdürü Uygun Değirmenci ile Ege’nin çağdaş liman modelini ve SOCAR Terminal’in vizyonunu konuştuk.
SOCAR Terminal’in Türkiye için önemi nedir?
SOCAR Terminal, bugün Ege Bölgesi’nin en büyük konteyner terminali konumunda. Aynı zamanda, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan bir yatırım olarak hem Türkiye’nin ulusal lojistik stratejilerine hem de dış ticaretin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlıyor.
ULCS dediğimiz, ana ticaret rotalarında sefer yapan son nesil gemilere hizmet sunabiliyoruz. Bölgedeki en yüksek verimliliğe sahip terminaliz. Bu da bizi yalnızca bölgesel değil, küresel ticaretin gereksinimlerine yanıt verebilen, uluslararası rekabet gücüne sahip bir lojistik üssü haline getiriyor.
SOCAR Terminal’e yaptığınız yatırımları ve Türkiye ekonomisine katkısını anlatır mısınız?
SOCAR Terminal’e bugüne kadar toplam 133,6 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar, liman altyapısının güçlendirilmesi, kapasite artışı ve operasyonel yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik projeleri kapsıyor. Ancak bu rakam sadece bir finansal büyüklüğü değil, aynı zamanda uzun vadeli bir vizyonu temsil ediyor. SOCAR Terminal, Türkiye’nin dış ticaret performansına doğrudan katkı sunan, stratejik öneme sahip bir lojistik altyapı yatırımıdır.
Operasyonel verimliliğimiz ve yüksek kapasitemiz sayesinde, ihracatçı ve ithalatçı firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlayarak üretim, lojistik ve dış ticaret zincirlerinin daha etkin işlemesine katkıda bulunuyoruz. 2024 yılında, terminalimizde 630 adet gemiye hizmet verilerek 541.114 TEU konteyner iş hacmine ulaşıldı. Bu operasyon hacmi sadece Türkiye’nin ihracat gücünü desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda gümrükten antrepoya, nakliyeden terminal hizmetlerine kadar birçok alanda ekonomik canlılık sağlıyor. Bugüne kadar SOCAR Terminal’e yaptığımız yatırım, fiziksel kapasitenin yanı sıra dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik ve insan kaynağı gelişimi açısından da Türkiye ekonomisine uzun vadeli stratejik değer yaratmayı amaçlıyor.
Son günlerde SOCAR Terminal’in satışı ile ilgili haberler çıktı. Olası bir satış için görüşme yapılıyor mu?
Terminal alanındaki faaliyetlerimizi sonlandırmak kesinlikle SOCAR’ın gündeminde değil. Tam aksine geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızda kapasite artışı sağlayan yeni ekipman, teknoloji ve dijitalleşme içerikli ilave yeni yatırımlar ile terminalimizin stratejik hedefleri doğrultusunda bizi daha da önemli bir noktaya getirecek kararlar alınmış durumda. Bu bağlamda stratejik paydaşlarla güçlerimizi birleştirerek terminal faaliyetlerimizin genişletilmesi ve geliştirilmesi için iş birliği fırsatları üzerinde çalışıyoruz.
SOCAR Terminal, bizim için yalnızca bir operasyon noktası değil, Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna katkı sunan, dünya standartlarında, sektörünün öncüsü, entegre ve stratejik bir yatırımdır. Altyapıdan dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten insan kaynağına kadar attığımız her adım, bu uzun vadeli vizyonun bir parçasıdır. SOCAR Terminal, gelişimini sürdürecek ve Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olma yolculuğuna en üst düzeyde katkı sunmaya devam edecektir.
SOCAR Terminal’i hem bölgedeki diğer limanlardan hem de küresel rakiplerinden ayıran temel farklar nelerdir?
700 metre uzunluğunda kesintisiz rıhtımımız ve 16,5 metre derinliğimizle, ULCS sınıfı son nesil gemilere hizmet verebilen sayılı limanlardan biriyiz. Bu fiziksel üstünlük, aynı anda birden fazla ana geminin hızlı şekilde elleçlenmesini sağlarken, bekleme sürelerini en aza indiriyor. Aynı zamanda 420.000 m2’lik liman sahamız ve 30.000 m2’lik pre-gate sahamız ile müşterilerimize güvenli, hızlı ve etkin hizmet sağlayabiliyoruz.
Otomatik kapı sistemi pre-gate uygulaması operasyonel optimizasyon sistemleri gibi teknolojik altyapılarımız bizi farklılaştırıyor. Yapay zekâ destekli hasar tespiti ve RPA gibi projeler ile teknolojik altyapı süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, operasyonel verimliliğimiz daha da arttırmak üzere teknoloji yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz.
Sürdürülebilirlik terminalimizin merkezinde yer alan başlıca konulardan. Karbon ayak izimizi ISO 14064-1:2018 standardına göre ölçüyor, güneş enerjisi sistemlerimizle yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıyor ve sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz.
Kurulu kapasitemiz 1,5 milyon TEU, ekipman kapasitemiz ise 600 bin TEU düzeyinde, planlanan yeni yatırımlarımız ile ekipman kapasitemizi 1.000.000 TEU’ya çıkarıyoruz. Elde edeceğimiz bu yüksek kullanım oranı, SOCAR Terminal’in yalnızca Ege’nin değil, Türkiye’nin de stratejik lojistik merkezlerinden biri haline geldiğinin somut göstergesi olacaktır.