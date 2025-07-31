Değirmenci: SOCAR Terminal, sadece bir liman değil; sürdürülebilir, teknolojik ve stratejik bir lojistik üssü

SOCAR Terminal’in Türki­ye için önemi nedir?

SOCAR Terminal, bugün Ege Bölgesi’nin en büyük konteyner terminali konumunda. Aynı za­manda, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan bir yatırım olarak hem Tür­kiye’nin ulusal lojistik strateji­lerine hem de dış ticaretin sür­dürülebilirliğine doğrudan katkı sağlıyor.

ULCS dediğimiz, ana ticaret rotalarında sefer yapan son ne­sil gemilere hizmet sunabiliyo­ruz. Bölgedeki en yüksek verim­liliğe sahip terminaliz. Bu da bizi yalnızca bölgesel değil, küresel ticaretin gereksinimlerine yanıt verebilen, uluslararası rekabet gücüne sahip bir lojistik üssü ha­line getiriyor.

SOCAR Terminal’e yaptı­ğınız yatırımları ve Türkiye ekonomisine katkısını anla­tır mısınız?

SOCAR Terminal’e bugüne ka­dar toplam 133,6 milyon ABD do­ları tutarında yatırım gerçekleş­tirdik. Bu yatırımlar, liman altya­pısının güçlendirilmesi, kapasite artışı ve operasyonel yetkinlikle­rin geliştirilmesine yönelik pro­jeleri kapsıyor. Ancak bu rakam sadece bir finansal büyüklüğü de­ğil, aynı zamanda uzun vadeli bir vizyonu temsil ediyor. SOCAR Terminal, Türkiye’nin dış ticaret performansına doğrudan katkı sunan, stratejik öneme sahip bir lojistik altyapı yatırımıdır.

Operasyonel verimliliğimiz ve yüksek kapasitemiz sayesin­de, ihracatçı ve ithalatçı firma­lara zaman ve maliyet avantajı sağlayarak üretim, lojistik ve dış ticaret zincirlerinin daha etkin işlemesine katkıda bulunuyo­ruz. 2024 yılında, terminalimiz­de 630 adet gemiye hizmet veri­lerek 541.114 TEU konteyner iş hacmine ulaşıldı. Bu operasyon hacmi sadece Türkiye’nin ihra­cat gücünü desteklemekle kal­mıyor, aynı zamanda gümrükten antrepoya, nakliyeden terminal hizmetlerine kadar birçok alan­da ekonomik canlılık sağlıyor. Bugüne kadar SOCAR Termi­nal’e yaptığımız yatırım, fiziksel kapasitenin yanı sıra dijitalleş­me, çevresel sürdürülebilirlik ve insan kaynağı gelişimi açısından da Türkiye ekonomisine uzun vadeli stratejik değer yaratmayı amaçlıyor.

Son günlerde SOCAR Ter­minal’in satışı ile ilgili haber­ler çıktı. Olası bir satış için görüşme yapılıyor mu?

Terminal alanındaki faaliyet­lerimizi sonlandırmak kesinlik­le SOCAR’ın gündeminde de­ğil. Tam aksine geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Yönetim Kuru­lu toplantımızda kapasite artışı sağlayan yeni ekipman, teknoloji ve dijitalleşme içerikli ilave ye­ni yatırımlar ile terminalimizin stratejik hedefleri doğrultusun­da bizi daha da önemli bir nok­taya getirecek kararlar alınmış durumda. Bu bağlamda stratejik paydaşlarla güçlerimizi birleşti­rerek terminal faaliyetlerimizin genişletilmesi ve geliştirilmesi için iş birliği fırsatları üzerinde çalışıyoruz.

SOCAR Terminal, bizim için yalnızca bir operasyon noktası değil, Türkiye’nin dış ticaret viz­yonuna katkı sunan, dünya stan­dartlarında, sektörünün öncüsü, entegre ve stratejik bir yatırım­dır. Altyapıdan dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten insan kay­nağına kadar attığımız her adım, bu uzun vadeli vizyonun bir par­çasıdır. SOCAR Terminal, gelişi­mini sürdürecek ve Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olma yolcu­luğuna en üst düzeyde katkı sun­maya devam edecektir.

SOCAR Terminal’i hem böl­gedeki diğer limanlardan hem de küresel rakiplerinden ayı­ran temel farklar nelerdir?

700 metre uzunluğunda ke­sintisiz rıhtımımız ve 16,5 metre derinliğimizle, ULCS sınıfı son nesil gemilere hizmet verebilen sayılı limanlardan biriyiz. Bu fi­ziksel üstünlük, aynı anda birden fazla ana geminin hızlı şekilde el­leçlenmesini sağlarken, bekleme sürelerini en aza indiriyor. Aynı zamanda 420.000 m2’lik liman sahamız ve 30.000 m2’lik pre-ga­te sahamız ile müşterilerimize güvenli, hızlı ve etkin hizmet sağ­layabiliyoruz.

Otomatik kapı sistemi pre-ga­te uygulaması operasyonel opti­mizasyon sistemleri gibi tekno­lojik altyapılarımız bizi farklılaş­tırıyor. Yapay zekâ destekli hasar tespiti ve RPA gibi projeler ile teknolojik altyapı süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, operasyonel verimliliğimiz daha da arttırmak üzere teknoloji yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik terminalimi­zin merkezinde yer alan başlıca konulardan. Karbon ayak izi­mizi ISO 14064-1:2018 stan­dardına göre ölçüyor, güneş enerjisi sistemlerimizle yeni­lenebilir kaynaklara yatırım ya­pıyor ve sıfır atık prensibiyle ça­lışıyoruz.

Kurulu kapasite­miz 1,5 milyon TEU, ekipman kapasite­miz ise 600 bin TEU düzeyinde, planla­nan yeni yatırım­larımız ile ekip­man kapasitemizi 1.000.000 TEU’ya çıkarıyoruz. El­de edeceğimiz bu yüksek kul­lanım oranı, SO­CAR Terminal’in yalnızca Ege’nin değil, Türkiye’nin de stratejik lojistik mer­kezlerinden biri hali­ne geldiğinin somut göstergesi olacaktır.