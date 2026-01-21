DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi’nin yeni başkanı Aydın Mıstaçoğlu oldu

1994 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında 14 şirketiyle faaliyet gösteren Mıstaçoğlu Holding; teknoloji üretimi, global teknoloji markalarıyla iş ortaklıkları, mobil iletişim, turizm, madencilik, gayrimenkul geliştirme ve işletmecilik gibi birçok alanda öncü yatırımlar gerçekleştiriyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, yeni görevi kapsamında Türkiye ile Çin iş dünyası arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliği süreçlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

İştiraki AGM Teknoloji aracılığıyla Çinli teknoloji devi Oppo’nun Türkiye’deki üretim, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini yöneten Mıstaçoğlu Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun bu göreve seçilmesi, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin stratejik konumunun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aydın Mıstaçoğlu, önceki dönemde DEİK bünyesinde Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mıstaçoğlu Holding hakkında

1994 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Mıstaçoğlu Holding; teknoloji üretimi, global teknoloji markalarıyla iş ortaklıkları, mobil iletişim, turizm, madencilik ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar gerçekleştirmektedir. Telekomünikasyon sektöründe temelleri atılan Holding, Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla Apple, Samsung, Huawei ve birçok global marka ile iş birliği yapmış; AGM Teknoloji bünyesinde ise OMIX ve Oppo markalarının üretimiyle teknoloji ve mobil iletişim alanındaki güçlü konumunu pekiştirmiştir. Bugün 2000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösterdiği her sektörde sürdürülebilir büyüme ve liderlik vizyonunu sürdürmektedir.