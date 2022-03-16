Delikatessa, kendi üretim tesisini açmaya hazırlanıyor

Almanya’da dört yıl önce Türk girişimci Şahin Karaaslan tarafından kurulan Delikatessa GmbH, bakiyattan kuruyemişe, zeytinden salçaya kadar pek çok ürünü satışa sunuyor. Ürünlerini Rewe marketlerde ve Türk marketlerinde tüketicilerle buluşturan şirket, Hollanda ve Fransa’da da faaliyet gösteriyor. Ebay ve Amazon gibi büyük online perakende zincirlerinde tüketicilerle buluşan Delikatessa, bu yıl içinde kendi üretim tesisini açmayı planlıyor.

Bugüne kadar kendi markaları için üretim yaptırdıklarını, ancak artık kendi üretim tesislerini açacaklarını söyleyen Şahin Karaaslan, “Bunun etkisiyle ciromuz artacak. Şu anda ciromuz 3 milyon euro. 2022 yılı hedefimiz 10 milyon euroya ulaşmak.” diye konuştu.

“Organik ürünlere zeytinyağı ile başladık”

Heidelberg Rohrbach’ta kendi lojistik merkezlerinin olduğunu belirten Karaaslan, Delikatessa markalı ürünleri Almanya genelinde tüm Rewe marketlerin yanı sıra yüzlerce Türk marketinde sattıklarını bildirdi.

Ayrıca Hollanda ve Fransa pazarında da bulunduklarını belirten Şahin Karaaslan, şunları söyledi: “Delikatessa, bakliyat, kuruyemiş, hazır yemekler, konserveler, ezme, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, helva, tahin, üzüm pekmezi, keçiboynuzu pekmezi, domates, biber salçası ve turşu çeşitleri pazarda çok iddialı. 70’den fazla bakliyat çeşidi, 22 çeşit zeytin ve 54 çeşit çerez ana ürün gamımızı oluşturuyor. Organik ürünlere zeytinyağı ile başladık. Kademe kademe bu segmentteki ürün sayımızı da artıracağız.”

250 çeşit bakliyat satıyor

Almanya’da gıda pazarı büyüklüğünün 2020’de 181 milyar euroyu aştığını, en büyük gıda perakendecisinin cirosunun 55,69 milyar euro olduğunu belirten Karaaslan, sadece etnik pazar büyüklüğünün Almanya’da yaklaşık 15 milyar euro, tüm Avrupa’da ise 30 milyar euro olduğuna dikkat çekti. Dört yıllık bir şirket olmalarına rağmen hızlı büyüme kaydettiklerini belirten Karaaslan, “15 çeşit bakliyat ürünüyle girdiğimiz pazarda ürün adedimizi 250’ye çıkardık. Ürün çeşitliliğimizi daha da artıracağız ve kontrollü bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz. Pastadan mümkün olduğunca çok pay almaya çalışacağız.” dedi.

6 ülkeden ürün tedarik ediyor

Türkiye’nin dışında İtalya, Yunanistan, İspanya, Kanada ve Macaristan’dan da ürün tedarik ettiklerini anlatan Karaaslan, Türkiye’den çok sayıda ürün aldıklarını ve kendi markaları için üretim yaptırdıklarını aktardı. Ancak yakında kendi üretim tesislerini açacaklarını bilirden Karaaslan, “Örneğin kırmızı mercimek ve bulguru Mardin’de kendimiz üretiyoruz. Birçok ürünü artık kendimiz üreteceğiz. Bakliyat çeşitlerimizin bir kısmını, haşlamaları, hazır yemek, tahin, pekmez çeşitleri ve çerezlerimizi Türkiye’den alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dünyaya açılmayı hedefliyor

Ürünlerini kendi online satış kanalının yanı sıra Ebay ve Amazon gibi büyük online perakende zincirlerinde satışa sunduklarını dile getiren Karaaslan, hedeflerinin bu pazarda kalıcı olduklarını göstermek olduğunu kaydetti. Karaaslan, kuracakları yeni iş bağlantıları ve yeni müşterilerle Körfez, Arap ülkeleri ve dünyaya açılmayı hedeflediklerini aktardı.