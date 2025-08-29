Dell ikinci çeyrekte beklentileri aştı, 3. çeyrek tahmini hayal kırıklığı yarattı

Dell Technologies, yapay zekaya özel optimize edilmiş sunuculara yönelik talebin etkisiyle ikinci çeyrek sonuçlarında beklentileri aştı. Ancak üçüncü çeyreğe ilişkin kâr tahmininin zayıf kalması yatırımcıların moralini bozdu.

Beklentilerin üzerinde ikinci çeyrek

Şirket, analistlerin 2,30 dolar olarak öngördüğü hisse başına kâr (EPS) beklentisini aşarak 2,32 dolar açıkladı. Gelir ise 29,17 milyar dolarlık tahmini geçerek 29,78 milyar dolara ulaştı.

Dell’in son iki çeyrekte 10 milyar dolar değerinde sevkiyat yapması ve ikinci çeyrekte 5,6 milyar dolarlık yeni sipariş alması, yapay zeka sunucularındaki güçlü momentumu ortaya koydu.

Şirket, 2026 mali yılında yapay zeka sunucularından beklenen geliri 15 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltti. Bu alanda CoreWeave ve Elon Musk’ın xAI şirketi öne çıkan müşteriler arasında yer alıyor.

Zayıf 3. çeyrek tahmini

Şirketin üçüncü çeyrek için öngördüğü 2,45 dolarlık EPS, piyasa konsensüsü olan 2,55 doların altında kaldı. Buna karşılık gelir beklentisi 26,5-27,5 milyar dolar aralığında belirlendi ve 26,05 milyar dolarlık tahminin üzerinde gerçekleşti.

Segmentlerde farklı tablo

Sunucular ve depolamayı kapsayan Altyapı Çözümleri Grubu yüzde 44 büyüme kaydetti. Ancak PC satışlarının dahil olduğu Müşteri Çözümleri Grubu sadece yüzde 1 artış gösterdi. Depolama gelirleri ise yüzde 3 gerileyerek 3,86 milyar dolara düştü ve beklentileri karşılayamadı.

Tüm yıl görünümü

Dell, tüm yıl için gelir tahminini 105-109 milyar dolara çıkarırken, EPS’nin 9,55 dolara ulaşmasını bekliyor. Wall Street tahmini 9,38 dolar EPS ve 104,6 milyar dolar gelir düzeyindeydi.

Şirket, marj baskısına rağmen ikinci çeyrekte temettü ve hisse geri alımları için 1,3 milyar dolar harcadı. Ayrıca 2025’te sona erecek Windows 10 desteği öncesinde güçlü bir PC yenileme döngüsü beklentisi bulunuyor.