Dell Technologies’ten Valorant Regional League Türkiye’ye destek

KOCAELİ - Dell Technologies, Valorant Regional League’in Türkiye ayağında 'Teknoloji İş Ortağı' oldu. Organizasyonu Riot Games’in Türkiye ekosistem partneri ESA Esports tarafından yapılan lig boyunca katılımcılar Dell Technologies’in son kullanıcı ürünlerinden ve altyapı çözümlerinden faydalanacak.

Bu yıl ilki düzenlenen lig, “Valorant Regional League Türkiye: Birlik x Coca-Cola” adıyla oyun severlerin karşısına çıkıyor. 14 Şubat’ta başlayan lig, 2 Temmuz’daki büyük finalle sona erecek. Ligde toplam 8 takım yarışacak. Oyuncular Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan, çok oyunculu bir free-to-play oyunu olan Valorant’ta yeteneklerini sergileyecek.

Turnuva 2 split halinde düzenlenecek ve toplamda 13 hafta sürecek. Ligde oynanan heyecan verici karşılaşmalar, Valorant Regional League Türkiye: Birlik Coca-Cola’nın Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

1. split lig şampiyonu EMEA Challengers'a yükselmek için, 2. split şampiyonu da bütün bölge şampiyonlarının bulunacağı VRL EMEA Finals’ta 150 bin euro'luk ödülü kazanmak için mücadele verecek.

Dell Technologies’ten espor araştırması

Dell Technologies, İngiltere’de OnePoll araştırma şirketiyle yaptırdığı bir araştırmada esporun ergen gelişimindeki önemine ve eğitime olan katkısına odaklandı. Dell Technologies’in eğitim sektörü içindeki ve dışındaki espor algısı ve deneyimlerini araştırmak için düzenlediği ankete 500 eğitim paydaşı, bin 500 ebeveyn ve 11-18 yaş arası genç katıldı. Araştırma sonuçlarına göre ebeveynlerin yüzde 48'i okul/üniversite müfredatına esporun eklenmesi gerektiğine inanırken, yüzde 69'u esporun çocuklarına geleneksel eğitim yöntemleriyle elde edemeyebilecekleri beceriler kazandırabileceğini düşünüyor. Araştırmaya katılan bin 500 ebeveynin yanı sıra, okul müdürleri gibi 500 finansal karar verici de konuyla ilgili olumlu görüşler dile getiriyor. Yüzde 79’luk geniş bir kesim, esporun okullarda öğretilmesi gerektiğine inanıyor. Esporun ergen gelişimine sunduğu katkının farkında olan Dell Technologies, bu farkındalığı toplum genelinde artırmak için yerel ve küresel çaptaki vizyoner girişimleri desteklemeye devam edecek.

Türkiye'de en çok izlenen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu

2019’da çok oyunculu taktiksel FPS video oyunları kategorisine hızlı bir giriş yapan ve yayınlandığı ilk günden itibaren Türkiye’de de büyük ilgi gören Valorant, Twitch ve YouTube gibi platformlarda Türkiye'de en çok izlenen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu olarak öne çıkıyor. Valorant, alternatif bir evrende yakın bir gelecekte geçiyor. Oyuncular, dünyadaki çeşitli ülke ve kültürlere göre tasarlanmış bir dizi ajanı seçiyor ve oynuyor. Kendi oyunlarına ait espor organizasyonlarının yürütülmesinde strateji değişikliğine giden Riot Games, Valorant oyunu özelinde, Türkiye’de ekosistem ortağı olarak Riot Games ESA Esports & Media'yla çalışıyor ve Valorant Regional League Türkiye: Coca-Cola Birlik’in tüm organizasyonu ve yönetimini de ESA Esports üstleniyor. Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini 8 alt bölgeye ayıran Riot, Türkiye’yi tek bir ülke, tek bir bölge olarak konumladı. Son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’de valorant oyuncularının da hayli fazla oluşu, ülkeyi Riot Games için çok önemli ve stratejik bir pazar haline getiriyor.