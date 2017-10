Deloitte, 38.8 milyar dolar gelir açıkladı

03 Ekim 2017

Deloitte Global, 31 Mayıs 2017 tarihinde sona eren yıla (Mali Yıl 2017) istinaden, konsolide 38.8 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yerli para birimi cinsinden gelirlerde yüzde 7.1’lik bir artışa karşılık gelirken, şirketin aynı dönemdeki gelir artışı 2 milyar dolar ve iki yıllık bileşik büyüme oranı da yüzde 8.3 oldu.



Deloitte Global CEO’su Punit Renjen konuyla ilgili şunları söyledi: “Deloitte’un gelirlerindeki büyüme iki unsura dayanmakta: Öncelikle, yürüttüğümüz çok-disiplinli iş modeli, sağlam bir kaynak oluşturmaya devam ediyor. İkinci olarak da, müşteriler, karşı karşıya oldukları seçenekler içinden, Deloitte’u seçmekte.”



Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton ise, Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



“Deloitte Türkiye olarak, Mayıs 2017’de sona eren yıl ekibimizin uzmanlık alanlarını geliştirerek, iş gücü kaynağımızı güçlendirmeye devam ettik. Bu yeni yılda, yaklaşık 200 kişiyi bünyemize katmayı hedefliyoruz. Global yaklaşımımızla paralel olarak, dijital dönüşüm etkisindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik güvenilir, hızlı ve inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda dijital, siber güvenlik, inovasyon ve analitik, öncelikli hizmet alanlarımız haline geldi. Bu nedenle, Deloitte Türkiye olarak işgücü kaynağımızı ve yatırım odağımızı bu alanlar doğrultusunda yapılandırmaktayız."

Dönüşüme yatırım yapmak

Deloitte, dönüşüm teknolojileri ve veri analitik uygulamalarının, müşterilerine sunduğu çözüm ve ürünlere entegrasyonunu sağlamak için stratejik yatırımlar yapmaya devam ediyor.

2017 yılında bu yatırımlar için Deloitte; Magnia, Illumnia ve Cognia, Denetim Kalite İzleme ve Ölçüm Programı gibi dijital ve yenilikçi denetim araçları; entegre bulut temelli çözümler geliştirilmesi ve Siber İstihbarat Merkezi (SİM) küresel ağının oluşturulması yoluyla müşterilere kıymetli varlıklarını koruma ve güvenlik durumlarını iyileştirme imkanı sunuyor.

Geleceğin işgücünü bugünden kurmak

MY2017’de, Deloitte tüm bölge ve iş alanlarında işgücü artışına giderek, yüzde 8’lik bir artışla toplam 70 bin profesyoneli bünyesine dahil etti. Toplam çalışan sayısı artışında bölge bazında yüzde 10.4 ile Asya Pasifik öne çıkarken, iş alanları içerisinde de yüzde 13’lük artışla Danışmanlık ve Risk Danışmanlığı alanları başı çekti.



Deloitte ağı, 2017 yılında da küresel olarak en iyi işverenler arasında LinkedIn’s Top Employers, The Times Top 50 Employers for Women ve Universum’s ‘World’s Most Attractive Employer’ ödüllerine layık görülmüştür.