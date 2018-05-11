Deloitte Türkiye'ye 'çalışma kağıtlarında usulsüzlük' cezası

11 Mayıs 2018

Kerim ÜLKER



Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden ABD'li Deloitte'un Türkiye biriminin eski yöneticilerine ceza kesildi.

ABD'deki kamu gözetim ve denetleme kurumu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), Deloitte'un Türkiye'deki birimi olan DRT Bağımsız Denetim adlı şirkette çalışma kağıtlarının usule uygun olmayan şekilde değiştirildiğini saptadı.

Cezanın çalışma kağıtlarının usule uygun olmayan şekilde değiştirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Üst yönetimden 3 kişi

2014 yılında gerçekleşen usulsüzlük nedeniyle eski CEO Gökhan Alpman ile eski yönetici ortak Hüseyin Gürer'e men cezası verdi. Ayrıca her iki yönetici ve ortağa para cezası da verildi. ABD'li kurum geçici olarak ise üçüncü yönetici ortak Ömer Tanrıöver'e de yaşanan usulsüzlüğün bilmesine rağmen kuruma bilgi vermediğini saptadı ve men cezası verdi.

ABD'li kurum PCAOB'un Başkanı William Duhnke, "Denetleme firmalarının temel görevi dürüstlük. En önemli görevleri olan bu dürüstlük üst yöneticilerde başlıyor" dedi.

Hatırlanacağı üzere 2017'de Kamu Gözetim Kurulu PCAOB, Deloitte Türkiye’ye 750 bin dolar ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

Hatırlanacağı üzere 2017'de Kamu Gözetim Kurulu PCAOB, Deloitte Türkiye’ye 750 bin dolar ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

Suçlamalar arasında incelemeler/denetimler için işbirliği yapılmaması, kalite kontrol, etik ve denetim belgeleri ihlalleri bulunuyordu.

Deloitte Türkiye: İnceleme, PCAOB ile iş birliğimiz içinde yapıldı

Deloitte Türkiye ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Deloitte Türkiye bu konuyu kendi iradesiyle PCAOB’ye bildirmiştir. PCAOB incelemesi esnasında Deloitte Türkiye tam bir iş birliği içerisinde bulunmuş olup, mevcut durumda incelemenin sona ermiş olmasından memnuniyet duymaktadır. Adı geçen üç kişinin ilgili davranışları, Deloitte’un kurum kültürüne hiçbir açıdan uymamaktadır ve artık firmamızla ilişkileri bulunmamaktadır. Deloitte olarak, müşterilerimiz için yaptığımız işlerde mesleki standartlara en üst düzeyde bağlı kalarak; yüksek denetim kalitemizle müşterilerimizin güvenini perçinlemeye odaklanmış durumdayız."