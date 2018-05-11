Deloitte Türkiye'ye usulsüzlük cezası

11 Mayıs 2018

Kerim ÜLKER



Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden ABD'li Deloitte'un Türkiye birimine büyük ceza kesildi.

ABD'deki kamu gözetim ve denetleme kurumu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), Deloitte'un Türkiye'deki birimi olan DRT Bağımsız Denetim adlı şirkette usulsüzlük olduğunu saptadı.

Üst yönetimden 3 kişi

2014 yılında gerçekleşen usulsüzlük nedeniyle CEO Gökhan Alpman ile yönetici ortak Hüseyin Gürer'e men cezası verdi. Ayrıca her iki yönetici ve ortağa para cezası da verildi. ABD'li kurum geçici olarak ise üçüncü yönetici ortak Ömer Tanrıöver'e de yaşanan usulsüzlüğün bilmesine rağmen kuruma bilgi vermediğini saptadı ve men cezası verdi.

ABD'li kurum PCAOB'un Başkanı William Duhnke, "Denetleme firmalarının temel görevi dürüstlük. En önemli görevleri olan bu dürüstlük üst yöneticilerde başlıyor" dedi.

Hatırlanacağı üzere 2017'de Kamu Gözetim Kurulu PCAOB, Deloitte Türkiye’ye 750 bin dolar ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

Suçlamalar arasında incelemeler/denetimler için işbirliği yapılmaması, kalite kontrol, etik ve denetim belgeleri ihlalleri bulunuyordu.