Delta Grup, madende iki yeni fabrika kuruyor

27 Nisan 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Dünya ekonomileri, tarihi dip seviyelerde seyreden petrol fiyatlarının geldiği noktaları şaşkınlıkla izliyor. Geçen hafta başında ABD’nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/ WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı tarihte ilk kez sıfırın altına düşerek eksi 37 dolara kadar geriledi.

Bu durum, petrol ürünlerindeki ticareti de derinden etkiliyor. 30 yılı aşkın süredir petrol ürünleri sahasında faaliyet yürüten Delta Grup, Türkiye’nin önemli benzin ihracatçısı grupları arasında yer alıyor. Yaşanan gelişmeler üzerine görüşlerine başvurduğumuz Delta Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Habbab, “Piyasalarda tam bir belirsizlik hakim. Bu durumda bize düşen, ticareti durdurmak ve bir kenara çekilip gelişmeleri izlemek” diye konuşuyor.

Fiyatlardaki dramatik düşüşlerin arkasında yatan nedenlerin başında talep düşüşünün geldiğini düşündüğünü kaydeden Habbab, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyada günde 82-84 milyon varil aralığında tüketilen petrolde talep 30 milyon varilin üzerinde düştü.

Bu çok büyük bir rakam. Talep düşse de üretim kolay kolay yüksek miktarlarda düşürülemez. Petrol kuyularına gaz basılmak zorundadır. Aksi halde kuyular, kapanır.

Bu daha büyük maliyettir. Şimdi üretilen petrol stoklara gidiyor. Yer gök stoğa çalışıyor. Tüm tankerler stoklanıyor. Bugün günde üretilen petrolün 30 milyon varili stoğa gidiyor. Bu ayda asgari 500 milyon dolarlık bir maliyettir. Stoklar erimediği taktirde fiyatlarda bir düzelme sözkonusu olmaz”.

Zenginleştirilmiş madende iki kente, iki fabrika kuruyor



Delta Grup, Türkiye’nin önemli petrol ticareti ile uğraşan gruplarından biri. Yanı sıra Gulf markası ile uzun yıllar akaryakıt perakendesinde de bulundu. Dört yıl önce akaryakıt zincirini satan Delta, 2012’den bu yana madencilik sahasında ciddi yatırımlar yapıyor. Krom üretiminde kapasiteyi 100 bine ulaştıran şirketin Ege Bölgesi’nde 3 krom sahası bulunuyor. Bursa’da ise çinko ve kurşun üretimi yapıyor. Delta, ileri teknolojik yeni yatırımlarını da yine maden sahasına yönelik gerçekleştiriyor. Bursa ve Burdur’da iki ayrı maden zenginleştirme tesisi kuruluyor. Her ikisinin toplam kapasitesi 130 bin ton olacak. Her iki fabrikada 300 kişi istihdam edilecek. Zenginleştirme fabrikalarında katma değerli maden üretimi yapacaklarını kaydeden Mehmet Habbab, “Grup olarak üretimimizin yüzde 99’unu ihraç ediyoruz. Halihazırda yeni tesislerimizde yüzde 55-60’a kadar maden temizliği yapmayı hedefliyoruz. Ancak ileriki etapta saflaştırılmış madencilik yapacağız ve topraktan çıkan ürünü yüzde 99 oranında ortaya çıkarıp, en saf hali ile cevher satacağız” dedi. Habbab, sonraki dönemde saf cevher üretimine ilişkin 250-300 milyon dolar yatırım planladıklarını dile getirdi.



Talebe göre yatırım...



Habbab, faaliyet ve yatırım stratejileri hakkında şu bilgileri verdi: "Ana iştigal sahamız petrol ticareti ve perakendesi kârlı olmaktan çıktı. Dijital dünyaya hazırlanmak gerekiyor. Akaryakıtta zaman içinde konsept değişiyor. 250 hareketli parçanın olduğu araba, elektrikli olduğunda 20 hareketli parça ile mükemmel iş çıkarıyor. Akaryakıtta yeni yatırım yapmama kararı aldık. Yeni yatırımlarımız maden sektörüne yönelik. Talebe göre yatırımlar değiştirilmez ise geride kalınır, Talebi iyi görüp, iş yönetimini değiştirmek gerekiyor.”

• TÜRKİYE 6 AY-1 YIL RAHAT

Fiyatların düşmesi, tüm petrol ithalatçısı ülkeler gibi Türkiye’nin de işine geliyor. Stoklar da düşünüldüğünde Türkiye, şu dönemde stoklarını artırdı. Ucuz petrolün nimetlerinden en az altı ay, bir yıla yakın süre yararlanır. Nakliyede de önemli avantajlar görülecektir.



• ABD DÜŞÜK FİYATA İZİN VERMEZ

ABD’de petrol lobisi çok kuvvetlidir. Cumhuriyetçiler’in oy deposu eyaletlerde en temel gelir kaynaklarından. Trump, başkanlık seçimlerini kazanmak istiyorsa, petrol fiyatlarını yükseltmek zorunda.



• TANKERLER PETROL DOLU

Tüm ithalatçı ülkeler stok yapıyor. Dünya genelinde tankerler dolu malla ring atıyor. Çin ve ABD ekonomik aktiviteleri artırmak istiyor.