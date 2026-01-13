Delta'dan güçlü sinyal: 2026'da kârda yüzde 20 artış beklentisi

Delta Air Lines, güçlü seyahat talebinin etkisiyle 2026 yılında kârında yaklaşık yüzde 20 artış öngördüğünü açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi Ed Bastian, özellikle üst gelir grubuna yönelik premium seyahat talebinin canlı seyrettiğini ve bu eğilimin finansal performansa olumlu yansıdığını belirtti.

Şirket gelirlerin artmasını bekliyor

Delta, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisini 6,50-7,50 dolar aralığında açıkladı. Piyasa beklentisi ise hisse başına 7,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket ayrıca 2026'nın ilk çeyreğinde gelirlerin yıllık bazda yüzde 5 ila 7 artmasını, düzeltilmiş hisse başına kârın ise 0,50-0,90 dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Analistler ilk çeyrek için 0,72 dolarlık kâr tahmininde bulunuyor.

Bu yıl bilanço açıklayan ilk ABD'li havayolu olan Delta, 2025'in dördüncü çeyreğinde 1,22 milyar dolar net kâr elde etti. Hisse başına kâr 1,86 dolar olurken, bu rakam yıllık bazda yaklaşık yüzde 45 artışa işaret etti. Aynı dönemde şirketin gelirleri yüzde 3 yükselerek 16 milyar dolara ulaştı. Tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda düzeltilmiş net kâr 1,02 milyar dolar, hisse başına kâr ise 1,55 dolar olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde kaldı.

Dördüncü çeyrekte ana kabin bilet gelirleri yüzde 7 düşüşle 5,62 milyar dolara gerilerken, premium bilet gelirleri yüzde 9 artışla yaklaşık 5,7 milyar dolara yükseldi. Böylece premium segment, ilk kez ana kabin gelirlerinin önüne geçti.