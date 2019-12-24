Demant Philips markalı yeni teknoloji işitme cihazlarını piyasaya sundu

24 Aralık 2019

Şirketten yapılan açıklamada, cihazın gürültü azaltma, gürültülü ortamlarda ses kalitesini artırma ve Bluetooth cihazlarla iletişim sağlayabilme özellikleri taşıyan işitme cihazlarının kullanıcıların işitme kalitesi yanında iletişim ihtiyacına da çözüm ürettiği belirtildi.



Demant Şirketleri Türkiye Genel Müdürü Filiz Güvenç ürüne yönelik “Philips işitme cihazları daha iyi işitme imkanı sunarken, alanında çığır açan teknoloji kullanımıyla da kullanıcıların aktif bir hayat yaşamasını sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.



Şirket açıklamasında cihazın ve aksesuarlarının işitme kaybı olan kişilerin sosyalleşmesine ve günlük yaşamlarında daha rahat etmelerine yönelik çözümler içeriyor. Bluetooth bağlantı ile akıllı telefonlara bağlanabiliyor ya da bu bağlantıya sahip tv ve diğer cihazlar gibi cihazlara bağlanarak müzik ve filmleri doğrudan işitebiliyor. Cihazın bluetooth bağlantasının düşük enerji çektiği ve güçlü bir bağlantı hızına sahip olduğu vurgulandı.



Philips’in bu cihazda konuşma hızından daha hızlı çalışan bir cihaz teknolojisi geliştirdiği bu yolla, cihazın kendisini çevre gürültüsüne adapte edebildiği ve iki mikrofon sayesinde konuşulan kişinin sesinin çevre gürültüden ayrıştırılarak daha net bir ses sağladığı belirtildi. İşitme cihazı kullananlar genellikle çevre gürültülerin yoğunluğundan şikayet ediyor.



Demant Grup Şirketleri Philips Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Soren Skjerbek cihazın aktif yaşamı da desteklediğini vurgulayarak, “İşitme kaybı olan bireylere, daha sağlıklı yaşam tarzı ve aktif yaşlanmayı destekleyen zenginleştirici, bağlantıda kalmayı sağlayan bir işitme deneyimi sağlayacak” dedi.