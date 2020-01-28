Demircioğlu Grup, hafifletilmiş şase parçaları üretecek

28 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Alüminyum, kompozit ve hibrit malzemelerden ürün geliştirme çalışmaları yürüten Demircioğlu Grup, 2019’da cirodan Ar-Ge’ye yüzde 2,5’luk pay ayırırken, 2020’de bu oranı iki katına çıkarmayı hedefliyor. 2018 yılı Kasım ayında Ar-Ge Merkezi olduklarını anımsatan Demircioğlu Grup Ar-Ge Merkezi Yöneticisi H. Hakan Yudar, ağır ticari araçlar için profil şase, hava süspansiyon parçaları, körük taşıyıcı traversleri, viraj denge çubuğu ve endüstri 4.0 alanlarında ürün çeşitliliği ve üretim metodolojisi açısından yenilikçi ve inovatif Ar-Ge projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Yudar, şirket olarak dünyadaki ağır ticari taşıt şase sistemlerinin hafifletilebilmesi amacıyla alüminyum, kompozit ve hibrit malzemelerden yeni nesil ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Yeni nesil elektrikli araçlara geçişin ön planda tutulduğu günümüzdeki kendilerinin de bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Hakan Yudar, Ar-Ge çalışmalarını araçların daha hafif olması gerekliliğine odaklanarak yürüttüklerini söyledi. Yudar, “Ar-Ge merkezindeki projelerimizi şase sistemlerinin hafifletilmesi ve daha kompleks parçaların üretilmesi hedefiyle yürütüyoruz. Orta vadeli hedeflerimiz arasında katma değerli ürün gamımızla elektrikli araç piyasasında da yer almak” dedi. Çalışmalarında üretim verimliliği ve işlevsellik konularına odaklandıklarından bahseden Hakan Yudar, üretimlerinde Endüstri 4.0’a geçişe de önem verdiklerini belirtti. Yudar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Makinelerden sağlıklı bilgi alabilme ve makineler arasında iletişim kurulup üretimde sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz. Ayrıca denge çubuğu ürün gamını genişletebilmek ve farklı denge çubuğu projeleri ortaya koyabilmek amacıyla denge çubuğu üretim hattına büküm aşamasından kumlama aşamasına kadar her kademede yatırım yaptık. Ar-Ge kapsamında geliştirilen ve geliştirilecek ürünlerin daha sağlıklı testlerinin ve denemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla test ve analiz laboratuvarına yeni cihaz yatırımları gerçekleştirildi.”

Ar-Ge payını iki katına çıkaracak

2019 yılı cirosundan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ortalama yüzde 2,5’lik pay ayırdıklarının da bilgisini veren Hakan Yudar, 2020’de bu oranı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yudar, 2019 yılı sonu büyüme öngörülerinin yüzde 16,7 olduğunu, 2020’de ise yüzde 20 seviyesinde büyüme hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yıllık 15 bin adet denge çubuğu ve 2,5 milyon adet hava süspansiyon parçaları üretimi ile ağır ticari taşıt ana sanayinin şase sistemlerine hizmet veren Demircioğlu Grup’un bugün geldiği noktada 15 bin metrekare kapalı alanda iki tesis ve lojistik merkezi bulunuyor. 26’sı Ar-Ge Merkezi’nde olmak üzere toplamda 230 kişinin istihdam edildiği grup, çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinden okyanus ötesi bazı Güney Amerika ülkelerine kadar faaliyet gösteriyor.

Brezilya’ya ilk ihracat başladı

Üretimlerinin yüzde 60’ını direkt ihracata kanalize ettiklerinden bahseden Hakan Yudar, İtalya, Macaristan, Polonya ve Slovenya’nın öne çıkan pazarlar olduğunu söyledi. Yudar, 2019 yılı itibari ile otomotiv pazarında son derece önemli bir yere sahip olan Brezilya’ya ilk kez ihracat gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin bu pazarda sürekliliği sağlayarak pazar paylarını büyütmek olduğunu belirtti. Brezilya’nın konum olarak avantajlarına da değinen Yudar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güney Amerika’nın en büyük ülkesi ve ekonomik potansiyeli yüksek olan Brezilya ayrıca diğer komşu ülkelere ihracat yapılabilmesi için anahtar konumundadır. Bu nedenle Güney Amerika bölgesini içine alacak gelecek ihracat planlarında Brezilya başlangıç noktası olacaktır.” Öte yandan Güney Afrika, Rusya ve Amerika pazarlarını hedef aldıklarını söyleyen Yudar, bu doğrultuda 2020 yılında ilgili fuarlara katılım sağlayacaklarını bildirdi. Yudar, Automechanika fuarlarına düzenli olarak katılım sağladıklarını; 2020 yılı için Automechanika Frankfurt fuarında yer alacaklarını, ayrıca Automechanika Moscow, Automechanika Atlanta ve Automechanika Johannesburg gibi fuarlara katılmayı da planladıklarını ifade etti.

Elektrikli otomotiv piyasasındaki en önemli gündem ‘hafifletme’

Otomotiv sektörün en önemli gündem maddesinin elektrikli otomotiv piyasasında yaşanan gelişmeler nedeniyle araç hafifletme çalışmaları olduğuna dikkati çeken Hakan Yudar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Avrupa, Amerika ve dünyada en büyük pazara sahip olan Çin’in elektrikli araç dönüşümünü ve gelişimini büyük ölçüde gerçekleştirir iken ülkemizdeki bu geçiş yavaş kalmaktadır. Bu durum gerek yeterli devlet teşviklerinin olmaması gerekse yeterli bilincin oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Tüm bunlara rağmen üretiminin büyük bir kısmını ihraç ettiği bilinen ve küresel çapta önemli otomotiv parçası üreticisi olarak kendini ispatlayan sektörümüz üretim yetkinliği açısından bakıldığında dünyadaki önemli oyuncular ile benzer seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz.”