DemirDöküm'de hepsi bir arada

29 Mayıs 2019

MaxiAir ile geçen yıl ısı pompası pazarına giren DemirDöküm, seride yeni ürünleri MaxiAir Plus ile piyasa sürdü. Isıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacına tek cihazda çözüm sunan MaxiAir Plus, havadaki ısı enerjisini minimum elektrik enerjisi ile harmanlayıp, kullanıcısına kayda değer oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Dört farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulan MaxiAir Plus serisi, sahip olduğu oda sensörüyle enerji tasarrufunu kullanıcının inisiyatifine bırakmıyor.

Tüketicilerine yüksek kaliteli, maksimum enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirmek için Ar-Ge alanında önemli yatırımlar yapan DemirDöküm, ısı pompası ürün grubunu MaxiAir Plus ile geliştirdi. Ürünlerini 50 ülkede pazara sunan DemirDöküm, MaxiAir Plus ile düşük enerji tüketimi sağlıyor. 5, 7, 12 ve 14 kilowatt kapasite seçeneği bulunan MaxiAir Plus, sahip olduğu teknolojiler ve oda sensörü ile enerji tasarrufu sağlıyor. Oda sıcaklığını dış hava sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlayan ürün, kütüphane sessizliğinde çalışıyor.

Düşük enerji tüketimi

Zamanlama özelliği sayesinde ayarlanan saatler arasında istenilen sıcaklıkta çalışan ürün, kontrolde de yeni bir dönem başlatıyor. İç ünitesi üzerindeki kontrol ekranı ile konutun istenilen noktasından kontrol edilebilen MaxiAir Plus’ta saatlik, günlük, gece, gündüz ya da tatil zamanlamaları yapılabiliyor.

Inverter DC teknolojisi sayesinde kışın düşük, yazın ise yüksek sıcaklıkta verimlilik ile düşük enerji tüketimi sağlayan MaxiAir, müstakil ev, daire, villa tipi konut, butik otel ya da restoranlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Ayrıca tasarımı ve kompakt boyutlarıyla yer sorununu da ortadan kaldırıyor. Ürün, mevcut binalar ve sistemlerin dönüşümünde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.