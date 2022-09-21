Demirel: Gayrimenkul satışlarında tüm iletişim süreçleri tek noktadan yürütülebiliyor

İş dünyasının son yıllarda yakaladığı dijitalleşme ivmesi, geleneksel uygulamaların benimsendiği ve kurumsallaşmanın daha yavaş ilerlediği sektörleri de etkiledi. İş ilişkilerinin çoğunlukla yüz yüze iletişimlerle ilerlediği gayrimenkul de bu sektörlerden biri olarak öne çıktı. Küresel danışmanlık şirketi KPMG'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, gayrimenkul şirketlerinin yüzde 58'inin bir dijital stratejisi olduğunu, yüzde 29'unun ise aktif bir biçimde dijital uygulamalardan yararlandığını ortaya koydu.

Gayrimenkul sektörü için müşteri ilişkileri yönetimi platformu Maslero'nun Kurucusu ve CEO'su Ömer Demirel, konuyla ilgili, “Gayrimenkul, dijitalleşme ve kurumsallaşma konusunda diğer sektörlere kıyasla daha geriden gelse de son yıllarda büyük yol kat etti. Bu süreci hızlandırmanın yolunun sektör özelinde teknolojiler geliştirilmesi olduğunu düşünüyoruz Bu içgörüden hareketle, gayrimenkul odağında geliştirdiğimiz Maslero platformu, sektörün kritik iş fonksiyonlarından biri olan müşteri ilişkileri yönetimine odaklanıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

"Gayrimenkulde dijitalleşme ciddiye alınıyor"

KPMG araştırmasına göre, dijitalleşme çalışmalarına ağırlık veren gayrimenkul şirketlerinin yüzde 89’unda, bu görevi üstlenen profesyoneller doğrudan CEO veya yönetim kuruluna bağlı çalışıyor. Gayrimenkul sektörü oyuncularının çağın hızına yetişebilmeleri için net bir dijital strateji benimsemeleri ve bir an önce eyleme geçmeleri gerektiğinin altını çizen Ömer Demirel, “Bu sonuç, sektörün dijitalleşme süreçlerini ciddiye aldığını gösteriyor. Gayrimenkulde ağırlıklı satış odaklı bir operasyon yürütülüyor. Dijitalleşmeyi önemseyen işletmeler için geliştirilen Maslero, bu operasyonu kusursuzlaştırmak için müşteri ilişkileri yönetimine (CRM) odaklanıyor. Maslero sayesinde gayrimenkul şirketleri e-posta, telefon görüşmesi, canlı destek, SMS, WhatsApp gibi pek çok kanalı tek platformdan yönetebiliyor. Şirketler, mevcut veya yeni müşterilerilerinin takiplerini bu iletişim araçlarını kullanarak otomasyon aracılığıyla yürütebiliyor. Ayrıca Google Ads, Meta, Instagram veya farklı platformlardaki reklamlar da yine Maslero üzerinden yönetilebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Şirketlerin yüzde 65’i dijital teknolojilerle daha verimli hale geliyor"

KPMG araştırmasının sonuçlarına göre, gayrimenkul odaklı teknolojiler kullanan işletmelerin yüzde 65’inin iş süreçlerinde verimlilik yakaladığını hatırlatan Maslero CEO'su Ömer Demirel, şunları kaydetti: "Her gayrimenkul şirketi portföyünü büyütmek, sektör liderleri arasında yer almak ister. Maslero, bugüne kadar özel bir CRM yazılımı olmayan gayrimenkul sektörünün bu ihtiyacına çözüm sunmayı vaat ediyor. Proptech (gayrimenkul teknolojileri) ve CRM çözümlerinin tam ortasında konumlanan Maslero, öğrenebilir yapay zekasıyla tekrar eden işleri otomasyona emanet etme fırsatı tanırken, işletmelerin farklı üçüncü parti uygulamalara olan bağımlılığını da azaltıyor. Teklif hazırlayabilen ve müşterilerle görüşebilen Maslero, satışları yüzde 400 artırma potansiyeli taşıyor. Tüm bu yönleriyle Maslero, gayrimenkul şirketlerinin hızlı ve emin adımlarla büyümesi için stratejik bir dijital dönüşüm hamlesi olarak konumlanıyor."

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