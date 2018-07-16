Demirer Kablo Çinlilerin oluyor
Saudi Cable Company, Demirer Kablo'yu 66.7 milyon dolara Çinli ZTT Company'e satmak için anlaştı.
Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable Company tamamına sahip olduğu Demirer Kablo'daki paylarını 250 milyon riyale (66.7 milyon dolar) Çinli-ZTT Company şirketine satmak için anlaştığını açıkladı.
Şirket açıklamayı Suudi Arabistan borsasına yaptı.
1950 yılında kurulan kablo devinin çoğunluk hisseleri 1985 yılında, tüm hisseleri ise 1994 yılında Suudilere geçti. 'Demirer Kablo' dışında 'Kavel' markasına da sahip olan şirketin üretim tesisi Bilecik'te bulunuyor.
Demirer Kablo'nun internet sitesinde "Türkiye’nin ilk ve tek YG ve EYG aksesuar üreticisiyiz" ifadesi yer alıyor.
Kaynak: Reuters