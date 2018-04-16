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Demirören, Doğan Medya için Rekabet Kuruluna başvurdu

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Demirören, Doğan Medya için Rekabet Kuruluna başvurdu
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Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu. 

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemi için başvuruda bulunuldu.

Kaynak: AA

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