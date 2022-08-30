Demirören, DPC İstanbul’u kapatıyor

KERİM ÜLKER

Demirören Holding’e ait en önemli baskı tesisi kapanma kararı aldı. Holding’in iştiraki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada Demirören Print Center’a bağlı Esenyurt’ta bulunan İstanbul DPC Şubesi, 1 Ekim 2022 tarihinde faaliyetlerini sona erdirecek.

Yapılan açıklamada “Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle Şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Verimlilik artışı sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri de bu kapsamda değerlendirilecektir” denildi.

7 şehirde tesisi vardı

Kapanmayla birlikte baskı birimindeki 105 çalışanın iş akitleri feshedilecek, 15 milyon liralık kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek. Demirören Holding’e bağlı DPC’nin İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Adana ve Almanya’nın Frankfurt şehrinde üretim tesisi bulunuyor.