Demirören Grubu 1,4 milyar dolarlık yapılandırma için masada

Demirören Grubu, satın alma faaliyetleri için bankalardan aldığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüşmeler yürütürken, kaynaklar 1.4 milyar dolara kadar borç yapılandırmasının yürütüldüğünü belirtti.



Konuya yakın bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Hürriyet grubunun Aydın Doğan'dan alınması için Ziraat Bankası'ndan kullanılan 700 milyon dolar tutarında kredi için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmeleri sürerken, diğer bir yapılandırma görüşmesi de grubun başka bir satın alma faaliyeti için özel ve kamu bankalarından kullanılan kredi için devam ediyor.



Bir bankacılık kaynağı, "Grubun şu anda 1.3-1.4 milyar dolar aralığında olacak yapılandırma görüşmeleri sürüyor. Ancak bu görüşmeler biraz zorlu geçiyor çünkü grubun gelir yaratmak anlamında sıkıntıları var" dedi.



Ziraat Bankası konu ile ilgili açıklama yapmadı, Demirören Grubu'na haber yazıldığı sırada ulaşılamadı.



Doğan Grubu Demirören Grubuna, medyadaki hisselerini satmak için Mart 2018'de protokol imzalanmış; ardından Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması işlemi tamamlanmıştı. Bu işlemin ardından, satın alma sırasında Ziraat Bankası'ndan kredi kullanıldığı medyada yer almış, ancak taraflar o dönemde bununla ilgili bir açıklama yapmamıştı.



Bir bankacılık kaynağı da Hürriyet Gazetesi'nin alınmasının politik saiklerle olduğunu belirterek, "Grup Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredide bugüne kadar, borç takas yöntemi ile çok düşük bir miktarda ödeme yaptı. Grup gelir yaratamadığı için ödemede de zorlanıyor. Ancak bir an önce yapılandırılması gerekiyor" dedi.