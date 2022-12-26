Demo Day'in kazananları belli oldu! Birinciye 60 bin liralık para ödülü

Dinçer Lojistik’in startup’ların ekosistemdeki yolculuklarını desteklemek amacıyla düzenlediği Demo Day’de finale kalan 13 iş fikri 22 Aralık’ta düzenlenen final oturumunda yarıştı. Tedarik zincirinden perakendeye, robotikten mobiliteye ve yapay zekaya kadar pek çok alana hitap eden iş fikirleri final oturumunda sunum ve soru cevap bölümlerini tamamladı.

Ardından Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Getir Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Hakan Kırımlı, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Türkay, Strateji ve İş Geliştirme Danışmanı Arda Berkay Çağın, Dinçer Lojistik CTO’su Murat Şencan ve Dinçer Lojistik COO’su Ufuk Toptaş’tan oluşan jüri, kazananları bir değerlendirme toplantısında oylayarak seçti.

"Startup’lar ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacaklar"

Açıklamada, Demo Day final oturumundaki konuşmasına yer verilen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, şunlar kaydetti:

"İlk aşamadaki startup’lara nasıl destek olabiliriz, onlara nasıl yardım edebiliriz diye düşünürken ortaya çıkan Dinçer Lojistik Demo Day’in ikincisini düzenlemekten dolayı çok heyecanlıyız. Temelde lojistik alanındaki startupların katılım gösterdiği bir etkinlik olsa da yapay zekâ, mobilite, blokchain gibi alanlardan girişimleri görmekten dolayı mutluyum. Son bir iki yılda startup’lara yapılan yatırımlar yaklaşık 10 kat arttığı bir dönemdeyiz. Bu ortamda daha fazla değer üretenler ön plana çıkarıyor, gençlerin bizim düzenlediğimiz Demo Day gibi etkinliklere katılımlarından, onlara umut olmaktan ayrıca haz duyuyorum. ‘Lojistiğin geleceğinde rota yeniden oluşturuluyor’ lafını çok kullanıyoruz. Teknolojiyi merkezine alan, çok saygı duyduğum, çevik, yenilikçi fikirlere sahip start-up’lar ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacak. Yani, ülkemizin geleceği ile ilgili, dünya rekabetinde bulunduğu pozisyonu netleştirmesini ve güçlendirmesini sağlayacaklar. Bugün çok önemli isimlerden oluşan jüriye vakit ayırdıkları için ayrıca teşekkür ederim."

Finalde kazananlar

Açıklamaya göre, Dinçer Lojistik’in Demo Day’de, B2B ve B2C taşımalarda teknolojik çözümler sunan, müşteri taleplerini optimize ederek nakliyecilerle buluşturan dijital taşıma platformu Octovan birinci olarak 60 bin TL değerindeki ödülü almaya hak kazandı. B2C tarafında son kullanıcıya, parça eşya, ofis taşıma ve ev taşıma hizmetleri ile dijitalleşmiş taşıma deneyimi ve yüksek puanlı nakliyecilerle güvenli taşıma hizmeti sunan Octovan, B2B tarafında ise firmaların müşterilerine göndermesi gereken 30 desi üzeri ürünlerde taşıma desteği ve aynı gün içinde teslimat hizmeti sunuyor.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararı, hidrojen kullanımıyla ortadan kaldırmayı planlayan Hebunk, elektrikli scooterlara rakip olarak hidrojenli scooter üretti. Ürettikleri scooter’ların şarj süresini 5 dakikaya indirdiklerini belirten, menzillerini 60 kilometreye kadar çıkardıklarını ifade eden ve daha güçlü olduğu için yokuşları çok daha kolay çıkabilen araçlar olarak tanımlayan Hebunk ekibi Demo Day’de ikinci olarak 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

"Önemli olan sadece varış noktası değil, yolculuktur" mottosuyla hareket eden Ro Mobility, iç mekan mobilite uygulamalarına özel güvenli otonom robotik teknolojiler geliştiriyor. Üçüncü olarak 40 bin TL ödül kazanan girişimin ürün/lisans portföyü, depo lojistiği, akıllı iç mekan taşımacılığı ve otomatik hizmetler gibi halihazırda mevcut olan süreçlere entegre olarak hassas ve kalabalık ortamlarda bile güvenle çalışabilen otonom teknoloji hizmetleri olarak görülüyor.