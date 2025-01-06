DEN-KA, bölgesel genişleme stratejisiyle Akdeniz’de büyüyecek
Gümrük müşavirliği sektöründe güçlü konumunu pekiştirerek, yatırımlarına hızla devam eden DEN-KA Gümrük Müşavirliği, Türkiye’nin önemli markalarından biri haline gelmek için stratejik adımlar atarak Akdeniz Bölgesi'ndeki büyümesini sürdürecek. Gümrük işlemleri, lojistik ve ticaret alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan DEN-KA, bölgesel genişleme stratejisiyle sektördeki etkisini artırmayı hedefliyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Mersin merkezli olarak faaliyetini sürdüren DEN-KA Gümrük Müşavirliği ve DEN-KA Lojistik, ulusal ve global sanayici ve dış ticaret firmalarının hammadde tedarik sürecinde ve ihracat süreçlerinde gümrük işlemleri ve ulusal nakliye operasyonlarında çözüm ortaklarından biri olan şubeleriyle ulusal marka olma yolunda ilerliyor.
Adana, İskenderun, Gaziantep ve Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir’de bulunan şubeleri, İpekyolu ve Habur’daki irtibat ofisleri ile beraber 25. yılını kutlayan DEN-KA, açacağı Niğde şubesiyle, Türkiye’nin önemli gümrük müşavirliği markaları arasına girmeyi hedefliyor.
DEN-KA Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ateş, doğru yatırım stratejileriyle sürdürülebilir büyümeye özen gösterdiklerini belirterek, 2023 yılını yüzde 8,5 büyümeyle tamamladıklarını, 2024 yılında da yüzde 10’luk büyüme kaydederek hem gümrük müşavirliği hem de ulusal konteyner nakliye hizmetlerinde müşteri portföylerini güçlendirdiklerini söyledi. Ateş, “Şu anda 90 kişiye istihdam sağlıyoruz.
Açılacak olan yeni şubemizle istihdamımızın yüzde 5 artacağını düşünüyoruz. Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin ardından Marmara ve Ege’de açtığımız şubelerimizle rekabet gücümüzü artırdık. 2024 yılında 25’inci kuruluş yıldönümümüzde ülkemizin en önemli gümrük müşavirliği markaları arasında yer alma hedefiyle yeni şube ve nitelikli istihdam projelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Filosunu yenilerken, araç sayısını da artıracak
Kesintisiz ve sorunsuz hizmet anlayışına destek sağlamak amacıyla, 2005 yılında kurulan DEN-KA Lojistik ile ortak çalışarak, ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı operasyonlarında da rol aldıklarını söyleyen İbrahim Ateş, karayolu taşımacılığını 25 araçtan oluşan özmal araçları ve firmalardan kiraladıkları kargo araçlarıyla hizmet verdiklerini ve denizyolu operasyonlarında da bir önceki seneye göre yüzde 100’ün üzerinde artış yakaladıklarını belirtti.
Ulusal lojistik operasyon kabiliyetlerini güçlendirmek ve firmalarına gelen talebe en hızlı yanıtı vermek üzere 15 milyon TL bütçeyle filolarına 5 yeni araç daha eklediklerini aktaran İbrahim Ateş, “Günlük araç sevkiyatımız 60-75 arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak ulusal konteyner nakliye operasyonları yapıyoruz. Tüm lojistik operasyonlarımız K1 ve TİO belgelerinin standartlarına göre yapılıyor. Filomuza kazandıracağımız 5 yeni aracımızla hem günlük operasyon sayımızı artıracağız hem de aldığımız taleplere en kısa sürede hizmet sağlayarak müşteri memnuniyet oranını artıracağız” diye konuştu.
Başta tekstil olmak üzere demir çelik, tarım, gübre, hububat, plastik ve mobilya sektörlerinin yurt dışına açılmasında önemli rol üstlendiklerini ifade eden İbrahim Ateş, gümrük kanununun gerektirdiği şekilde tüm gümrük rejimlerine uygun olarak gümrük hizmetleri sunduklarını kaydetti. Ateş, “Anadolu da faaliyet gösteren yüksek kapasiteli sanayicilerin ve dış ticaret firmalarının ürün ihracat süreçlerinde ve hammadde tedarik süreçlerinde ‘en iyi hizmet’ anlayışı ile güvenilir çözüm ortaklarından biriyiz” dedi.