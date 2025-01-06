DEN-KA, bölgesel genişleme stratejisiyle Akdeniz’de büyüyecek

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin merkezli olarak faali­yetini sürdüren DEN-KA Güm­rük Müşavirliği ve DEN-KA Lo­jistik, ulusal ve global sanayici ve dış ticaret firmalarının ham­madde tedarik sürecinde ve ihra­cat süreçlerinde gümrük işlem­leri ve ulusal nakliye operasyon­larında çözüm ortaklarından biri olan şubeleriyle ulusal marka ol­ma yolunda ilerliyor.

Adana, İs­kenderun, Gaziantep ve Kahra­manmaraş, İstanbul ve İzmir’de bulunan şubeleri, İpekyolu ve Habur’daki irtibat ofisleri ile be­raber 25. yılını kutlayan DEN-KA, açacağı Niğde şubesiyle, Türkiye’nin önemli gümrük mü­şavirliği markaları arasına gir­meyi hedefliyor.

DEN-KA Gümrük Müşavirli­ği Yönetim Kurulu Başkanı İbra­him Ateş, doğru yatırım strateji­leriyle sürdürülebilir büyümeye özen gösterdiklerini belirterek, 2023 yılını yüzde 8,5 büyümeyle tamamladıklarını, 2024 yılında da yüzde 10’luk büyüme kayde­derek hem gümrük müşavirliği hem de ulusal konteyner nakliye hizmetlerinde müşteri portföy­lerini güçlendirdiklerini söyledi. Ateş, “Şu anda 90 kişiye istihdam sağlıyoruz.

Açılacak olan yeni şu­bemizle istihdamımızın yüzde 5 artacağını düşünüyoruz. Güney­doğu ve İç Anadolu bölgelerinin ardından Marmara ve Ege’de aç­tığımız şubelerimizle rekabet gücümüzü artırdık. 2024 yılında 25’inci kuruluş yıldönümümüz­de ülkemizin en önemli gümrük müşavirliği markaları arasında yer alma hedefiyle yeni şube ve nitelikli istihdam projelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Filosunu yenilerken, araç sayısını da artıracak

Kesintisiz ve sorunsuz hizmet anlayışına destek sağlamak ama­cıyla, 2005 yılında kurulan DEN-KA Lojistik ile ortak çalışarak, ulu­sal ve uluslararası karayolu taşı­macılığı ve denizyolu taşımacılığı operasyonlarında da rol aldıkları­nı söyleyen İbrahim Ateş, karayo­lu taşımacılığını 25 araçtan oluşan özmal araçları ve firmalardan kira­ladıkları kargo araçlarıyla hizmet verdiklerini ve denizyolu operas­yonlarında da bir önceki seneye gö­re yüzde 100’ün üzerinde artış ya­kaladıklarını belirtti.

Ulusal lojistik operasyon kabi­liyetlerini güçlendirmek ve firma­larına gelen talebe en hızlı yanıtı vermek üzere 15 milyon TL büt­çeyle filolarına 5 yeni araç daha ek­lediklerini aktaran İbrahim Ateş, “Günlük araç sevkiyatımız 60-75 arasında değişiyor. Ağırlıklı ola­rak ulusal konteyner nakliye ope­rasyonları yapıyoruz. Tüm lojistik operasyonlarımız K1 ve TİO bel­gelerinin standartlarına göre yapı­lıyor. Filomuza kazandıracağımız 5 yeni aracımızla hem günlük ope­rasyon sayımızı artıracağız hem de aldığımız taleplere en kısa sürede hizmet sağlayarak müşteri mem­nuniyet oranını artıracağız” diye konuştu.

Başta tekstil olmak üzere demir çelik, tarım, gübre, hububat, plas­tik ve mobilya sektörlerinin yurt dışına açılmasında önemli rol üst­lendiklerini ifade eden İbrahim Ateş, gümrük kanununun gerektir­diği şekilde tüm gümrük rejimleri­ne uygun olarak gümrük hizmet­leri sunduklarını kaydetti. Ateş, “Anadolu da faaliyet gösteren yük­sek kapasiteli sanayicilerin ve dış ticaret firmalarının ürün ihracat süreçlerinde ve hammadde tedarik süreçlerinde ‘en iyi hizmet’ anlayı­şı ile güvenilir çözüm ortakların­dan biriyiz” dedi.