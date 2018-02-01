Dener Makina, TAKSAN ile atılım yapacak

01 Şubat 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Takım tezgahları ve sac işleme makineleri üretimi gerçekleştiren Dener Makine, TAKSAN yatırımı ile atılım yapacak. 2023 ihracat hedefi 500 milyon dolar olan Dener Makina, TAKSAN'ın işlevsel hale gelmesi ile 122 milyon dolarlık yatırım ve istihdam sayısında büyük bir artış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dener Makina'nın firma yöneticisi Cemal Dener, "2023 ihracat hedefimiz 500 milyon dolar. 2016 yılında yatırım kararı aldık, kapasitemizi artırabilmek için ihaleye girdik ve TAKSAN'ı aldık. Şu anda 60'dan fazla mühendis ve 300'den fazla çalışanımız var. Bu sayı TAKSAN'ın işlevsel hale gelmesi ile artış gösterecek. Çalışan sayımızı 1500'e, mühendis sayımızıda yine ciddi bir oranda üst seviyeye taşıyacağız. Orada toplam olarak 122 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız" dedi.

"Babayiğitlik yapıp Anadolu'da üretsinler"

Üniversiteler ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden Cemal Dener, başarılı gençleri bulup bünyelerine dahil etmeye çalıştıklarını belirtti. Cemal Dener gençlere, "Ben çalışmayı ve ticareti severim. Gençlerde çalışkan olsunlar, işlerini severek yapsınlar. Benim hayalim, dünya şirketi olabilmek, ihracat yapabilmek ve iyi bir ekibe sahip olmak. Hayal kurmak önemli, gençlerde hayal kursunlar ama en önemlisi bu hayallerinin ayakları yere basssın. Hayallerini gerçek yapabilmek için çabalasınlar. Bir diğer önemli etkense şu; işi bilen insanların yanında olsunlar. Ben işi bilen insanları buldum, onların yanında oldum, onlarla bir ekip kurdum ve bugüne geldim" şeklinde konuştu. Yerli Otomobil üretim yerinin Kayseri olması halinde elinden gelen tüm desteği vereceğinin altını çizen Cemal Dener, "Yerli otomobil için muhakkak sac işleme ve takım tezgahına ihtiyaç duyulacak. Bu durumda üretim yeri neresi olursa olsun muhakkak bizim gibi yerli bir firmaya gelmeleri gerekecek. Yerli otomobil için kollarını sıvayan beş babayiğit, üretimi yapacakları şehri babayiğitlik yaparak Anadolu'dan seçsinler. Biz bu işin Anadolu olmasını, özelikle Kayseri'de olmasını çok isteriz" ifadelerini kullandı.