Deneyim mağazacılığına 1 milyar liralık yatırım

Adana’da hizmete sunulan 4 bin metrekarelik yeni mağazanın açılışında konuşan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, bu yatırımın sektörde bir ilki temsil ettiğini söyledi. Ateş, “Bu yıl hedefimiz, Türkiye’deki diğer büyükşehirlerde bu konseptte 10 mağaza daha açarak, yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapmak” dedi.

DeFacto, teknoloji ve ya­şam tarzını bir araya ge­tiren yeni nesil mağaza konseptli mağazasını Adana’da hizmete açtı. Turgut Özal Bul­varı’nda 4 bin metrekare alanda kurulan mağazada özel koleksi­yonların yanı sıra, farklı dene­yimler ve çeşitli alanlar bulunu­yor. Aynı zamanda stil danışma­nı olan mağaza çalışanlarından ücretsiz hizmet alabilen müşte­riler, canlı çiçek satışı, kozme­tik, baskı ve yapay zekâ destekli fotoğraf alanlarının yanı sıra ka­fede de vakit geçirerek dinlenme fırsatı buluyor.

“Perakendecilik hayatımızda dönüm noktası”

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, açılışı yapılan mağazanın marka için yeni bir sayfa olduğunu söy­leyerek, “Deneyim mağazamız 4 bin metrekare alanda kurulu ve dünyadaki en büyük mağaza­mız.

Aynı zamanda dünyadaki ilk deneyim mağazamız olma­sı dolayısıyla bizim peraken­decilik hayatımızda önemli bir milat ve dönüm noktası” dedi. Hızla evrilen perakende dina­miklerine stratejik ve çevik bir şekilde karşılık verdiklerini söy­leyen İhsan Ateş, “Yatırımları­mızı, sektörün geleceğini şekil­lendirecek yenilikçi ve müşte­ri odaklı projelere odaklıyoruz.

Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 78 yeni mağaza açılışı ve 132 mağaza yenilemesi ile birlikte, dünya çapında 500’ü aşkın ma­ğazada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu yıl hedefimiz Tür­kiye’deki diğer büyük şehirlerde bu konseptte 10 mağaza daha aç­mak. 1 yıl içinde gerçekleştire­ceğimiz 1 milyar TL’lik yatırımla müşterilerimize daha iyi bir de­neyim sunmak için çalışmala­rımızı sürdürüyoruz. Bu yakla­şımı yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmayıp MENA ve CIS bölge­lerinde de hayata geçirerek glo­bal büyümemizin itici gücü ha­line getirmeyi hedefliyoruz.

Yı­lın ilk yarısında hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanın­da satış adetlerimizi artırdık. Adana’daki yeni amiral mağa­zamızın sonuçları da doğru yol­da olduğumuzun göstergelerin­den biri. Yapacağımız yatırım­larla bu rakamları istikrarlı bir şekilde yükseltmeyi hedefliyo­ruz” diye konuştu. DeFacto’nun dünyada 35 ülkede mağazacılık hizmeti verdiğini ve 100 ülkede e-ticaret yaptığını ifade etti.

Hem alışveriş hem yoga

Ateş, müşterilerin DeFac­to mağazalarına geldiklerinde yaşamlarına anılar katmak ve sosyalleşmelerini sağlamak is­tediklerini ifade ederek, “Ma­ğazamızda müşterilerimizin dinlenebileceği alanlar ve ka­femiz var. Kişiselleştirme alan­larımızda kendi tasarımlarını ürünlere yapabiliyorlar. Bu ala­na ‘Your Design’ adını verdik.

İlk defa bu mağazada spor ve yoga salonu var. Burada müşterileri­miz sadece spor kıyafetlerini al­mayı değil, bu kıyafetleri aldık­tan sonra da yoga, pilates, dans gibi istediği spor aktivitesini mağaza içinde hocalarımızla ya­pabiliyorlar. Yine ilk defa bu ma­ğazada ‘Self Checkout’ uygula­dık. Müşteriler normal kasalara girmeden kendileri hızlı kasa­larda aldıkları ürünü kredi kart­larıyla ödeyip mağazadan çıka­biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Mağazada stil danışmanları var

Adana’daki DeFacto mağaza­sında farklı yeniliklerin de yer aldığını ifade eden Ateş, şöyle devam etti: “İlk defa yine bu mağazada De­Facto müşterilerimizin güzel­liğine de daha fazla önem veri­yoruz ve Kore›den getirdiğimiz ürünlerden oluşan bir kozmetik ürün yelpazemiz var. Bu bizim için farklı bir yenilik. Mağaza­daki stil danışmanlarımızdan günün modası, trendleri ve neyi nasıl kombin yapabileceklerine yönelik stil danışmanlığı alabili­yorlar.” Müşterilerinin konforlu bir deneyim yaşamalarını iste­diklerini belirten Ateş, mağaza­nın ‘Feng Shui’ felsefesine göre dizayn edildiğini vurguladı.

Ziyaretçiler ayrıca mağazada oluşturulan yoga ve pilates stüd­yosundaki çalışmalara katılım sağlarken ailelerin alışverişi sı­rasında çocuklar da oyun ala­nında keyifli vakit geçiriyor. Ma­ğazada, canlı DJ performansları da yer alıyor.

Ücretsiz spor dersleri uygulaması

Dijital spor deneyimine yeni bir boyut kazandıran DeFacto FIT uygulamasına da değinen Ateş, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız DeFacto FIT uygulamamızda müşterilerimizi hiçbir reklama maruz bırakmadan, ücretsiz olarak binlerce profesyonel eğitmenle buluşturuyoruz ve canlı ders imkanı sağlıyoruz. Fitness, yoga, pilates, dans, nefes, meditasyon gibi alanlarda 4 bini aşkın içeriğimiz bulunuyor. Mağazamızın içinde bulunan yoga ve pilates stüdyoları da bunun bir yansıması. Bunun yanında dans ve fitness seçenekleri de sunuyoruz” dedi.