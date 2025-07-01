Deneyim mağazacılığına 1 milyar liralık yatırım
Adana’da hizmete sunulan 4 bin metrekarelik yeni mağazanın açılışında konuşan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, bu yatırımın sektörde bir ilki temsil ettiğini söyledi. Ateş, “Bu yıl hedefimiz, Türkiye’deki diğer büyükşehirlerde bu konseptte 10 mağaza daha açarak, yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapmak” dedi.
Adana’da hizmete sunulan 4 bin metrekarelik yeni mağazanın açılışında konuşan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, bu yatırımın sektörde bir ilki temsil ettiğini söyledi. Ateş, “Bu yıl hedefimiz, Türkiye’deki diğer büyükşehirlerde bu konseptte 10 mağaza daha açarak, yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapmak” dedi.
DeFacto, teknoloji ve yaşam tarzını bir araya getiren yeni nesil mağaza konseptli mağazasını Adana’da hizmete açtı. Turgut Özal Bulvarı’nda 4 bin metrekare alanda kurulan mağazada özel koleksiyonların yanı sıra, farklı deneyimler ve çeşitli alanlar bulunuyor. Aynı zamanda stil danışmanı olan mağaza çalışanlarından ücretsiz hizmet alabilen müşteriler, canlı çiçek satışı, kozmetik, baskı ve yapay zekâ destekli fotoğraf alanlarının yanı sıra kafede de vakit geçirerek dinlenme fırsatı buluyor.
“Perakendecilik hayatımızda dönüm noktası”
DeFacto CEO’su İhsan Ateş, açılışı yapılan mağazanın marka için yeni bir sayfa olduğunu söyleyerek, “Deneyim mağazamız 4 bin metrekare alanda kurulu ve dünyadaki en büyük mağazamız.
Aynı zamanda dünyadaki ilk deneyim mağazamız olması dolayısıyla bizim perakendecilik hayatımızda önemli bir milat ve dönüm noktası” dedi. Hızla evrilen perakende dinamiklerine stratejik ve çevik bir şekilde karşılık verdiklerini söyleyen İhsan Ateş, “Yatırımlarımızı, sektörün geleceğini şekillendirecek yenilikçi ve müşteri odaklı projelere odaklıyoruz.
Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 78 yeni mağaza açılışı ve 132 mağaza yenilemesi ile birlikte, dünya çapında 500’ü aşkın mağazada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu yıl hedefimiz Türkiye’deki diğer büyük şehirlerde bu konseptte 10 mağaza daha açmak. 1 yıl içinde gerçekleştireceğimiz 1 milyar TL’lik yatırımla müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmayıp MENA ve CIS bölgelerinde de hayata geçirerek global büyümemizin itici gücü haline getirmeyi hedefliyoruz.
Yılın ilk yarısında hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında satış adetlerimizi artırdık. Adana’daki yeni amiral mağazamızın sonuçları da doğru yolda olduğumuzun göstergelerinden biri. Yapacağımız yatırımlarla bu rakamları istikrarlı bir şekilde yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. DeFacto’nun dünyada 35 ülkede mağazacılık hizmeti verdiğini ve 100 ülkede e-ticaret yaptığını ifade etti.
Hem alışveriş hem yoga
Ateş, müşterilerin DeFacto mağazalarına geldiklerinde yaşamlarına anılar katmak ve sosyalleşmelerini sağlamak istediklerini ifade ederek, “Mağazamızda müşterilerimizin dinlenebileceği alanlar ve kafemiz var. Kişiselleştirme alanlarımızda kendi tasarımlarını ürünlere yapabiliyorlar. Bu alana ‘Your Design’ adını verdik.
İlk defa bu mağazada spor ve yoga salonu var. Burada müşterilerimiz sadece spor kıyafetlerini almayı değil, bu kıyafetleri aldıktan sonra da yoga, pilates, dans gibi istediği spor aktivitesini mağaza içinde hocalarımızla yapabiliyorlar. Yine ilk defa bu mağazada ‘Self Checkout’ uyguladık. Müşteriler normal kasalara girmeden kendileri hızlı kasalarda aldıkları ürünü kredi kartlarıyla ödeyip mağazadan çıkabiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Mağazada stil danışmanları var
Adana’daki DeFacto mağazasında farklı yeniliklerin de yer aldığını ifade eden Ateş, şöyle devam etti: “İlk defa yine bu mağazada DeFacto müşterilerimizin güzelliğine de daha fazla önem veriyoruz ve Kore›den getirdiğimiz ürünlerden oluşan bir kozmetik ürün yelpazemiz var. Bu bizim için farklı bir yenilik. Mağazadaki stil danışmanlarımızdan günün modası, trendleri ve neyi nasıl kombin yapabileceklerine yönelik stil danışmanlığı alabiliyorlar.” Müşterilerinin konforlu bir deneyim yaşamalarını istediklerini belirten Ateş, mağazanın ‘Feng Shui’ felsefesine göre dizayn edildiğini vurguladı.
Ziyaretçiler ayrıca mağazada oluşturulan yoga ve pilates stüdyosundaki çalışmalara katılım sağlarken ailelerin alışverişi sırasında çocuklar da oyun alanında keyifli vakit geçiriyor. Mağazada, canlı DJ performansları da yer alıyor.
Ücretsiz spor dersleri uygulaması
Dijital spor deneyimine yeni bir boyut kazandıran DeFacto FIT uygulamasına da değinen Ateş, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız DeFacto FIT uygulamamızda müşterilerimizi hiçbir reklama maruz bırakmadan, ücretsiz olarak binlerce profesyonel eğitmenle buluşturuyoruz ve canlı ders imkanı sağlıyoruz. Fitness, yoga, pilates, dans, nefes, meditasyon gibi alanlarda 4 bini aşkın içeriğimiz bulunuyor. Mağazamızın içinde bulunan yoga ve pilates stüdyoları da bunun bir yansıması. Bunun yanında dans ve fitness seçenekleri de sunuyoruz” dedi.