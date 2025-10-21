Deneyimli isim LC Waikiki'nin yönetim kadrosuna katıldı

LC Waikiki, üst düzey yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Moda perakendeciliğinde 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip İsmail Seyis, LC Waikiki Chief Brand Officer (CBO) olarak göreve başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seyis stratejik büyüme, marka yönetimi, e-ticaret ve çok kanallı perakende operasyonlarında derin bir uzmanlığa sahip.

İngiltere'de doğan ve eğitimini de bu ülkede tamamlayan İsmail Seyis, bugüne dek GAP Inc., OVS, Gloria Jeans ve Alshaya Group gibi küresel markalarda CEO, Genel Müdür ve Başkan düzeyinde liderlik rollerini üstlendi.