Deniz kabuğu ve salyangozdan kablo malzemesi

Çevreye duyarlı AR-GE projelerine öncelik ve­ren yerli bir firma ta­rafından bor madeni, Hint ke­neviri, salyangoz ve deniz ka­buğu tozu kablo yapımında ham madde olarak kullanıldı.

Çevre bilinci ve sürdürüle­bilirlik anlayışıyla faaliyetle­rini yürüten, üretim model­lerinde ve iş yönetimlerinde köklü değişiklikler yaparak daha çevre dostu bir iş modeli benimseyen işletmelerin sa­yısı her geçen gün artıyor. Kü­resel enerji endüstrisinde de yeşil dönüşüm hız kazanıyor.

“Dışa bağımlılık azalıyor”

Borsan AR-GE ve Kurum­sal İlişkiler Direktörü Ekrem Altan, çevreye duyarlı, sürdü­rülebilir kaynak ve verimliliği esas alan AR-GE projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

Yerli ve yenilenebilir ham maddeleri önceleyerek kar­bon ayak izini düşüren ve geri dönüşüm odaklı malzemeler üzerinde çalıştıklarını belir­ten Altan, “Türkiye’de ilk kez bor, salyangoz ve deniz kabuğu tozu katkılı kablo malzemele­rinin yerli kaynaklarla gelişti­rilmesini sağladık” dedi.

Altan, Türkiye’nin kritik ve yerli ham maddesi bor mi­neralini kablo izolasyon mal­zemelerinde alev geciktiri­ci özellik sağlamak amacıyla kullandıkları AR-GE proje­leri olduğuna işaret ederek, “Bu sayede güvenliği artırıyo­ruz ve dışa bağımlılığı azaltı­yoruz. Yılda binlerce ton atık ham madde olarak kullanı­lan bir başka inorganik ham maddeyse deniz ve salyangoz kabuklarının tozu. Bu tozları kablonun dış kaplamalarında özel tekniklerle kullanıyoruz. Doğal ve hızlı yenilenebilir bir kaynak olan Hint kenevir lif­lerini de belirli proseslerden geçirerek kablo kılıf ve izolas­yon malzemesi olarak kulla­nıyoruz” diye konuştu.

Geliştirdikleri malzemele­rin özellikle kablonun izolas­yon ve dış kılıf katmanlarında kullanıldığına dikkati çeken Altan, bu sayede çevreye daha az zarar verildiğini ve ürünün teknik, mekanik ve elektrik­sel olarak dayanıklılığını ar­tırdıklarını anlattı.

Çevresel ayak izine olumlu etki

Altan, geliştirdikleri bor katkılı alüminyum solar kab­lonun, güneş enerjisi sistem­lerinin daha uzun ömürlü, doğa dostu, ekonomik ve eri­şilebilir olmasını kolaylaştır­dığını belirterek, Türkiye’nin bor rezervleri için yüksek katma değerli kullanım alanı sunduğunu dile getirdi.

Doğal ve yerli ham mad­delerin kullanımının çevre­sel ayak izini, dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilirlik açısından yeni bir vizyon ka­zandırmak için önemini vur­gulayan Altan, geliştirdikleri tüm çözümlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın döngüsel eko­nomi, düşük karbon salımı ve sürdürülebilir üretim ilkele­riyle birebir uyumlu olduğu­nu kaydetti.

Altan, amaçlarının çevrey­le tam uyumlu, yeşil dönüşüm odaklı ürün sayısını geliştir­mek olduğunu belirterek, “Ge­ri dönüştürülmüş polimerler, halojensiz alev geciktiricili bi­leşikler ve biyobozunur kab­lo malzemeleri üzerindeki ça­lışmalarımızı derinleştirme­yi hedefliyoruz.” diye konuştu.