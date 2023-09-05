Deniz Yatırım, Alfa Solar Enerji'nin hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Deniz Yatırım, Alfa Solar Enerji için hedef fiyatını 50,76 TL’den 98,28 TL’ye yükselterek, tavsiyesini tut olarak belirledi.
Alfa Solar Enerji, 2. çeyrek döneminde 286.178.293 TL kâr açıklamıştı.
Alfa Solar Enerji; 2023 yılının ilk altı ayında ise önceki yıla göre karlılığını yüzde 281 artırarak 529.397.635 TL net kâr elde etmişti.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı.
Deniz Yatırım'ın Alfa Solar Enerji için belirlediği hedef fiyat şu şekilde:
Deniz Yatırım, Alfa Solar Enerji için hedef fiyatını 50,76 TL’den 98,28 TL’ye yükselterek, tavsiyesini tut olarak belirledi.