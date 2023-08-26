Deniz Yatırım, Aselsan'ın hedef fiyatını güncelledi!

2. çeyrek finansal sonuçlarının aklanmasından sonra aracı kurumlar teker teker hedef fiyatını güncelledi. Daha önce 7 kurum Aselsan'ın hedef fiyatında güncelleme yapmıştı. Deniz yatırım da Aselan'ın hedef fiyatında güncelleme yaptı.



Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, ASELSAN için hedef fiyatını 48,35 TL ve tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.