Deniz Yatırım, Aselsan'ın hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının aklanmasından sonra aracı kurumlar teker teker hedef fiyatını güncelledi. Deniz Yatırım, ASELSAN için hedef fiyatını 48,35 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Haber Merkezi
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2. çeyrek finansal sonuçlarının aklanmasından sonra aracı kurumlar teker teker hedef fiyatını güncelledi. Daha önce 7 kurum Aselsan'ın hedef fiyatında güncelleme yapmıştı. Deniz yatırım da Aselan'ın hedef fiyatında güncelleme yaptı.
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, ASELSAN için hedef fiyatını 48,35 TL ve tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.