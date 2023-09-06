Deniz Yatırım, Erdemir'in hedef fiyatını güncelledi! (5 Eylül 2023)
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının açıklanmıştı. Ereğli Demir Çelik 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,999 milyar TL zarar açıklamıştı. Bazı aracı kurumlarda Erdemir'in hedef fiyatını yenilemişti. Gedik Yatırım da hedef fiyatı güncellemesi yaptı. Deniz Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 45,7 TL’den 52,6 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının açıklanmıştı. Erdemir, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,999 milyar TL zarar açıkladı.
Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,64 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılında net kâr 18,0 milyar TL olmuştu.
Şirket, bir önceki çeyrekte ise çok sınırlı bir net kâr açıklamış ve kârı 90 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Bazı aracı kurumlarda Erdemir'in hedef fiyatını yeniledi.
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 45,7 TL’den 52,6 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.