Deniz Yatırım, Erdemir'in hedef fiyatını güncelledi! (5 Eylül 2023)

2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının açıklanmıştı. Erdemir, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,999 milyar TL zarar açıkladı.

Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,64 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılında net kâr 18,0 milyar TL olmuştu.

Şirket, bir önceki çeyrekte ise çok sınırlı bir net kâr açıklamış ve kârı 90 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Bazı aracı kurumlarda Erdemir'in hedef fiyatını yeniledi.

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 45,7 TL’den 52,6 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.