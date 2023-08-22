  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Deniz Yatırım Kontrolmatik Teknoloji'nin hisse hedef fiyatını yeniledi!
Takip Et

Deniz Yatırım Kontrolmatik Teknoloji'nin hisse hedef fiyatını yeniledi!

Deniz Yatırım bugün Kontrolmatik Teknoloji'nin hedef fiyatını yeniledi. Kurum Kontrolmatik Teknoloji'nin hedef fiyatını 204,85 TL'den 338 TL’ye çıkarttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Deniz Yatırım bugün Kontrolmatik Teknoloji'nin hedef fiyatını yeniledi. İşte detayları...

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, Kontrolmatik için hedef fiyatını 204,85 TL’den 338 TL’ye yükselterek tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

***Hedef fiyatlar genellikle 12 aylık olarak açıklanmaktadır.