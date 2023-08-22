Deniz Yatırım Kontrolmatik Teknoloji'nin hisse hedef fiyatını yeniledi!
Deniz Yatırım bugün Kontrolmatik Teknoloji'nin hedef fiyatını yeniledi. Kurum Kontrolmatik Teknoloji'nin hedef fiyatını 204,85 TL'den 338 TL’ye çıkarttı.
Haber Merkezi
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Deniz Yatırım bugün Kontrolmatik Teknoloji'nin hedef fiyatını yeniledi. İşte detayları...
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Kontrolmatik için hedef fiyatını 204,85 TL’den 338 TL’ye yükselterek tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
***Hedef fiyatlar genellikle 12 aylık olarak açıklanmaktadır.