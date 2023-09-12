Deniz Yatırım, Vestel'in hedef fiyatını güncelledi!
Şirketler 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracıu kurumlar da şirketlerin hedef fiyalarını güncellemeye başladı. Deniz Yatırım, Vestel Elektronik için hedef fiyatını 69,6 TL’den 77,5 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Haber Merkezi
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Vestel 2023 yılının ikinci çeyreğinde 1.011.532.000 TL net kâr açıklamıştı. FAVÖK de geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yüzde 35 artış göstermişti. Şirketler 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracıu kurumlar da şirketlerin hedef fiyalarını güncellemeye başladı.
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Vestel Elektronik için hedef fiyatını 69,6 TL’den 77,5 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.