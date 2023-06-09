DenizBank 530 milyon dolar sendikasyon kredisi temin etti

Mizuho Bank’in Aracı Banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital ve ICBC Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşti. Emirates NBD Capital, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation işlemde ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörü olarak rol aldı.

“Sürdürülebilirlik hedeflerimizden sapmıyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sağlanan sendikasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “%117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 Milyon Dolar yurt dışı kaynak sağlıyoruz. İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor. 2023 yılı başından bu yana Bankamızın ekonomiye kazandırdığı taze kaynak miktarı sendikasyon işlemimizle birlikte 1.4 Milyar Doları aştı.