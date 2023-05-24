Denizbank iki iştirakinin sermaye artırımına 4 milyar TL ile katılacak
Denizbank iştirakleri Deniz Faktoring ve Deniz Finansal Kiralama'nın sermaye artırımına 4 milyar lira ile katılacak.
Haber Merkezi
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Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Deniz Faktoring'in sermayesi 137.6 milyon liradan 2.49 milyar liraya çıkarılacak. Denizbank sermaye artırımına 2 milyar lira ile iştirak edecek.
Deniz Finansal Kiralama'nın sermayesi ise 317 milyon liradan 3.45 milyar liraya artırılacak. Denizbank bu sermaye artırımına yine 2 milyar lira ile katılacak.