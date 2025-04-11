DenizBank, KOBİ’lerin dijitalleşmesi için EBRD’den 25 milyon euro kredi aldı

DenizBank, Türkiye’deki imalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 25 milyon Euro tutarında finansman sağladı. Söz konusu kredi, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle yürütülen Dijital Dönüşüm Finansman Programı (DTFF) kapsamında temin edildi.

Program dahilinde KOSGEB'e başvuran KOBİ’ler, teknik komitenin değerlendirme sürecinden geçtikten sonra dijital yatırımlarını desteklemek amacıyla DenizBank’tan 20 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, sağlanan krediyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ’ler, üretimdeki rolleri ve milli gelire katkıları açısından ülke ekonomisinin gelişiminde stratejik öneme sahip. DenizBank olarak, KOBİ’lerin finansmana erişimini her zaman önceliklendirdik. Şimdi ise dijitalleşmelerini hızlandırmak, üretim altyapılarını geliştirmek ve küresel pazarlarda rekabet avantajı kazanmalarını sağlamak için imalatçı KOBİ’lere odaklandık. EBRD’dan sağladığımız finansmanla, KOSGEB ve KGF desteğiyle KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerine katkı sunmaktan mutluyuz."

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da açıklamasında, "DTFF Programı ile Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital yatırımlarına erişimini kolaylaştırıyor ve bu yatırımların onları küresel ölçekte daha rekabetçi hale getireceğine inanıyoruz. KOSGEB ve DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dijital Dönüşüm Finansman Programı, özellikle üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin verimliliklerini artırarak maliyetlerini azaltmalarına ve dijital teknolojilerle rekabet gücü kazanmalarına olanak tanımayı amaçlıyor.