DenizBank, murabaha kredisini 340 milyon dolara yükseltti. Emirates NBD'nin aracı banka olduğu işlem, Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Yeni bankaların katılımıyla yüzde 165 oranında talep toplayan işlemin toplam maliyeti dolar ve Euro cinsinden sırasıyla 1 yıl vadede Sofr + yüzdem 1,75 ve Euribor + yüzde 1,50, 2 yıl vadede Sofr + yüzde 2,25 ve Euribor + yüzde 2,00 olarak gerçekleşti.

Son 2 yılda ülke ekonomisine sağlanan kaynak: 4 milyar dolar

Dokuz ülkeden finansal kurumun iştirak ettiği, 2 yıl vadeli işlemle birlikte DenizBank'ın son 2 yılda ülke ekonomisine sağladığı kaynak miktarı 4 milyar doları aştı. Banka'nın Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, "2023 yılında hayata geçirdiğimiz, Türkiye'de konvansiyonel bir ticari bankanın ilk kez gerçekleştirdiği İslami sendikasyonumuz, yakın dönemde uluslararası sermaye ve finans piyasalarının en saygın organizasyonlarından Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye'de iki kategoride ödül almıştı. Şimdi sendikasyonumuzu Körfez ülkeleri, Avrupa ve Asya'dan finansal kurumların katılımı ile yeniledik. Kredinin İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) tarafından sağlanan kısmı ile KOBİ'lerimizin kalkınma etkisi olan projelerinin finansmanına aracılık edeceğiz. Bankamızın fon kaynaklarına çeşitlilik kazandıran işlem, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.