DenizBank, öz tüketim GES projeleri ile tükettiği enerjiyi üretmeye başladı

DenizBank, GES projeleri ile tükettiği enerjiyi üretmeye başladı. Bu kapsamda GES projelerinden birincisini Erzurum Demirciköy’de hayata geçirdiğini açıkladı.

Banka, Manisa’nın Demirci, Uşak’ın Ulubey ve Konya’nın Karapınar ilçelerinde kurulumuna başlanan ve 6 ay içerisinde tamamlanması planlanan ilave üç yeni projesi ile toplamda 26,47 MWp olan yıllık enerji tüketimini kendi üretimiyle karşılayacak.

Dört ile yayılacak çevreci girişim sayesinde üretilecek enerji, DenizBank’ın genel müdürlük binası Deniz Kule, Türkiye’deki bölge müdürlükleri, 81 ilde bulunan şubeleri ve Veri Merkezi de dahil olmak üzere bütün lokasyonlarının elektrik sarfiyatına denk seviyede bulunuyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Türkiye’de ‘kendi tükettiği enerjiyi kendi üretme’ anlayışıyla öz tüketim GES projesini hayata geçiren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Enerji verimliliği ve çevreye katkımızı artıran tasarruf odaklı bir ekosistem oluşturmamız hem bugüne hem gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz. Bu yaklaşımla devreye aldığımız toplam 26,47 MWp kapasitedeki dört adet GES projesinde üretilen yenilenebilir enerji ile kurumsal karbon ayak izimizi azaltıp Bankamızın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine daha fazla yaklaşmasını sağlarken diğer taraftan ülkemizin enerji politikalarına uygun olarak maliyetlerin düşürülmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sunacağız. DenizBank olarak tarım sektörü ve sularımızın temizliği için şimdiye kadar yeşil ekonomi projeleri ve finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilere destekleri kapsayan programları hayata geçirdik. Bugün de sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşlarından biri olan yenilenebilir enerjiye yaptığımız söz konusu yatırımlar, hep bu sorumluluğumuz doğrultusunda attığımız adımlardır. Banka olarak, yaygın kullanılan fosil yakıtlara tabi olma durumunu ortadan kaldıran, zararlı karbondioksit gaz salınımını engelleyerek karbon ayak izini azaltan ve çevresel duyarlılığın en iyi örneklerine imza atan iş ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.