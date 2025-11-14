DenizBank ve ENBD’den OYAK’a 400 milyon dolarlık stratejik kredi

DenizBank, hissedarı Emirates NBD (ENBD) liderliğinde OYAK Grubu ile 400 milyon dolar tutarında, 1 yılı ödemesiz toplam 6 yıl vadeli ortak kredi (club loan) anlaşmasına imza attı. OYAK, bu kaynağı sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı stratejik yatırımların finansmanında değerlendirecek.

İşlem, Körfez Bölgesi’nin en büyük bankalarından ENBD’nin Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit ederken; OYAK’ın uluslararası finans çevrelerindeki güçlü erişimini de bir kez daha ortaya koydu. DenizBank’ın koordinasyonunda gerçekleşen kredi, aynı zamanda bankanın kurumsal finansmandaki liderliğini pekiştirdi.

Güven ve uzun vadeli taahhüt mesajı

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, OYAK’ın güçlü finansal yapısına dikkat çekerek bu anlaşmanın hem Türkiye’nin potansiyeline duyulan güveni hem de ENBD’nin ülkeye uzun vadeli bağlılığını gösterdiğini belirtti.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ise kredinin, grubun yatırım stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, farklı sektörlerde verimliliği artıracak ve küresel rekabet gücünü yükseltecek projelere odaklanacaklarını söyledi.