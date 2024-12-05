DenizBank’ta kaptan köşkü için Baştuğ’un adı geçiyor

Ece CEYHUN

Bankacı­lık kulislerinden DÜNYA’ya ak­tarılan bilgiye göre 1997 yılında kurulan bankanın ‘kurucu’ ge­nel müdürü olarak uzun yıllar­dır DenizBank’ın bir numaralı ismi olan Hakan Ateş’in yeni yıl­la beraber görevini bankacılık sektörünün bir başka deneyim­li ismi Baştuğ’a bırakacağı ko­nuşuluyor.

Bu yıl ağustos ayında Garanti Bankası’nın genel mü­dürlük görevinden ayrılan Re­cep Baştuğ, kariyerine 1989 yı­lında aynı bankanın teftiş kuru­lunda başlamıştı. Her iki isimde teftiş kurulu kökenli.