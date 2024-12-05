DenizBank’ta kaptan köşkü için Baştuğ’un adı geçiyor
Garanti Bankası eski Genel Müdürü Recep Baştuğ’un DenizBank’ın kaptan köşküne oturması bekleniyor.
Ece CEYHUN
Bankacılık kulislerinden DÜNYA’ya aktarılan bilgiye göre 1997 yılında kurulan bankanın ‘kurucu’ genel müdürü olarak uzun yıllardır DenizBank’ın bir numaralı ismi olan Hakan Ateş’in yeni yılla beraber görevini bankacılık sektörünün bir başka deneyimli ismi Baştuğ’a bırakacağı konuşuluyor.
Bu yıl ağustos ayında Garanti Bankası’nın genel müdürlük görevinden ayrılan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında aynı bankanın teftiş kurulunda başlamıştı. Her iki isimde teftiş kurulu kökenli.