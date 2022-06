Denizcilik devi MSC’den Global Ports’a teklif

Takip Et

AYSEL YÜCEL

Pandemide rekor karlıklara imza atan dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden olan Mediterranean Shipping Company (MSC), şirket yatırımlarına bir yenisini eklemek için harekete geçti.

İsviçre merkezli MSC, Türk işadamı Mehmet Kutman'ın sahibi olduğu Global Ports Holding’in İngiltere’deki ofisinin çoğunluk hissesini almak için masada.

Londra Borsası’na kote olan Global Ports, MSC'nin hisse satın alam teklifini doğruladı. Türk işadamı Mehmet Kutman’ın sahibi olduğu dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi olan Global Ports Holding PLC (GPH.L), Çarşamba günü, İsviçre merkezli MSC’den hisse satışına yönelik teklif aldığını açıkladı. Londra'da işlem gören Global Ports’un hisseleri, bu açıklamanın ardından yükselişe geçerek, son iki yılın zirvesini gördü. Global Ports’un 14 ülkedeki 26 limanı bulunuyor.

GYH: Görüşmeler devam ediyor

Global Yatırım Holding ise konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, Global Port ile SAS arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, nihai bir teklifin henüz olmadığını bildirdi.

GYH'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc (GPH), bazı yayın organlarında yeralan haberleri dikkate alarak, İngiltere'de halka açık şirketlerin satınalma ve birleşme işlemlerine ilişkin davranış kurallarını düzenleyen "City Code on Takeovers and Mergers" (kısaca "Code" olarak anılacaktır)'ın 2.4 no'lu kuralı uyarınca, MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. ("MSC")'nin %100 bağlı ortaklığı SAS Shipping Agencies Services S.a.R.L ("SAS")'nin GPH'in hisselerinin tamamına ilişkin olası bir satın alma teklifine yönelik bir yaklaşımda bulunduğunu ve konu hakkında görüşmelerin devam etmekte olduğunu açıklamıştır.



Söz konusu açıklamada, bu konuya ilişkin değerlendirmelerin henüz erken bir aşamada olduğu, GPH'in hisselerinin satınalınmasına yönelik bir teklife ilişkin alınmış herhangi bir karar olmadığı, nihai olarak böyle bir teklifte bulunulup bulunulmayacağı ve/veya olası bir teklifin şartlarına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmadığı bildirilmiştir.



GPH'in çoğunluk hisselerine sahip olan Şirketimiz tarafından bu konuya ilişkin alınmış herhangi bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır.



GPH tarafından yapılmış olan açıklamada belirtildiği üzere, bundan sonraki süreçte, SAS en geç 13.07.2022 saat 17:00'ye kadar Code'un 2.7 no'lu kuralı uyarınca GPH için bir teklifte bulunmaya ilişkin kesin niyetini; veya Code'un 2.8 no'lu kuralının geçerli olacağı şekilde herhangi bir teklifte bulunmayacağını açıklamak yükümlülüğündedir. Code Kural 2.6 (c) uyarınca bu süre Code'un uygulanmasından sorumlu düzenleyici kurum olan Takeover Panel'in onayı ile uzatılabilir.

Pandemide rekor kar yapan MSC, şirket avında

İtalyan Aponte ailesinin sahibi olduğu İsviçre merkezli denizcilik şirketi MSC, dünyanın en büyük konteyner gemi filosuna sahip olmasının yanı sıra en büyük üçüncü yolcu gemisi hattını da işletiyor. Küresel ticaret yükünün yüzde 80’den fazlasının taşındığı denizyolunda, pandemiyle birlikte yaşanan konteyner krizi, navlunda rekor artışların yaşanmasına neden olmuş, gemilerin günlük kazançları 10 kata yakın artmıştı. Armatörlük şirketleri özellikle 2021 yılında tarihi karlılıklara imza attı Dünyanın en büyük iki armatörlük şirketinden biri olan MSC, rakibi Danimarkalı Maersk gibi bir yandan onlarca yeni gemi siparişi verirken diğer yandan lojistik sektöründe şirket avına çıktı.

MSC, yakın zamanda Bollore Africa Logistics’i 6 milyar dolara satın almayı kabul etmiş, Mart ayında ise İtalyan feribot operatörü Moby'den hisse alarak, yılın başlarında ortak bir şirket kurmuştu. Ayrıca Alitalia'nın halefi olan ITA'yı satın almak için Lufthansa ile teklifte bulundu.

Ayrıca Brezilya bölgesel konteyner nakliye operatörü Log-In Logistica'nın çoğunluk hissesini almak için harekete geçti.

MSC'nin konteyner gemi filosu 4.2 milyon TEU'nun üzerinde. Şirketin küresel tersanelerde 60'a yakın gemi siparişi bulunuyor. Şirketin ayrıca 19 kruvaziyer gemisi var.