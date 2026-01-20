Denizcilikte öncü mentörlük projesi: Mentörüm İDO başladı

Denizcilikte teorik bilgi ile pratik deneyim arasındaki mesafeyi azaltmayı hedefleyen İDO, yeni mentörlük programıyla genç denizcileri doğrudan sahaya taşıyor. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından başlayan proje, sektörde uzun soluklu bir gelişim modeli olarak konumlanıyor.

Proje; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliğiyle yürütülüyor. Mentörlük görevini, İDO bünyesinde 30–40 yıllık deneyime sahip uzun yol kaptanları ve başmühendisler üstleniyor.

Sahada birebir deneyim başladı

Mentörler altı ay süren kapsamlı mentörlük eğitiminden geçerken, öğrenciler de mentee eğitimini tamamladı. Programın ilk döneminde 17’si kadın, 17’si erkek olmak üzere 34 öğrenci seçildi. Yaklaşık sekiz ay sürecek görüşme programında öğrenciler, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hatlarında sefer yapan arabalı vapurlarda birebir çalışma imkânı bulacak.

Kariyer, liderlik ve kriz yönetimi

Türkiye’de örneği bulunmayan sahada mentörlük modeliyle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi, kariyer planlaması yapması, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Program ayrıca, anlık müdahale gerektiren durumlarda tecrübenin önemini yerinde gözlemleme fırsatı sunuyor.

Lansman 15 Ocak’ta yapıldı

Projenin lansmanı, 15 Ocak’ta İDO Genel Merkezi’nde düzenlendi. İDO İnsan Kaynakları Müdürü Nurullah Çalışır, “Kitabi bilginin sahada nasıl karşılık bulduğunu birlikte deneyimleyeceğiz” dedi. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ise güvenli yolcu taşımacılığında tecrübenin belirleyici rolüne dikkat çekti.

Kadın öğrencilere güçlü katkı

Programın kadın ve erkek öğrencileri eşit sayıda dahil etmesi, denizcilik gibi erkek egemen bir sektörde dönüşüme katkı sağlamayı amaçlıyor. İDO’nun projesi, gençlere gerçek saha deneyimi kazandırırken sektörün bilgi birikimini yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.