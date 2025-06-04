Denizde de Türkiye’nin enerjisini en doğru taşıyan marka olacak

Hayati ARIGAN

Zeren Group Holding’in satın aldığı Alpet’in Genel Müdürü Fidan Bayındır ile firmanın hedef­lerini, yatırımlarını, petrol fiyatlarını, markanın ivme­lenmesini konuştuk. Bayın­dır, firmaya yapılan yatırımlar ile markanın büyüme trendi­nin yükselişinin yabancı yatı­rımcıların dikkatini çekeceği­ni söyledi.

Yurtiçi satışlarda yüzde 69 büyüme

Sektörde en agresif büyü­me planlarına sahip marka bi­ri olduğunu ifade eden Bayın­dır, yüzde 3 büyüyen pazarda Alpet’in yurtiçi satışlarında yüzde 69, pazar payında ise iki katından fazla büyüme elde edildiğini aktardı.

Geçtiğimiz yılın sektör ra­porlarına göre, Türkiye’nin en hızlı büyüyen markaların­dan biri olduklarını belirten Bayındır, “Başarımız, pera­kendecilik anlamında ne ka­dar yol aldığımızı gösteriyor. Pazarın en güçlü oyuncuların­danız. Yeni yatırımlarımızla mevcut konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” diye ko­nuştu.

Deniz satışlarında yüzde 281 büyüme

Alpet olarak, dahili kabotaj hattı içerisinde sefer yapan tüm deniz araçlarına yakıt ik­mali yapma yetki ve imkanla­rına sahip olduklarını aktaran Bayındır, “Yetkinliğimizi kı­yı tesislerimizde yaptığımız stratejik yatırımlarla her ge­çen gün güçlendiriyoruz. De­polama kapasitemizi artıra­rak hem operasyonel etkin­liğimizi yükseltiyor hem de müşterilerimize daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir hiz­met sunuyoruz. Deniz satış­larında yüzde 281 gibi dikkat çekici bir büyüme kaydederek sektördeki liderliğimizi pe­kiştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Yatırımlar sayesinde deniz ikmal kabiliyetlerinin güçlen­diğini belirten Bayındır, “Te­darik zincirimizdeki hız ve ve­rimlilik artışı, bize hem hiz­met kalitesi hem de rekabet gücü açısından büyük avantaj sağladı. Alpet olarak hedefi­miz, yalnızca karada değil, de­nizde de Türkiye’nin enerji­sini en doğru şekilde taşıyan marka olmak” diye konuştu.

Alpet’in terminalleri ile sektörde oldukça önemli bir konumda olduğunu belirten Bayındır şunları dedi:

“250 bin tonluk bir depo­lama kapasitesine sahibiz. Akaryakıt dolum tesisleri­mizin modernizasyonuna 20 milyon dolarlık yatırım ya­pıldı. Türkiye’deki en büyük kapasiteye sahip dağıtım şir­ketlerindeniz. Yılın ikinci ya­rısında da sürdüreceğimiz bu yatırımlarımız, 2026 ve 2027’de de devam edecek. 320 istasyonumuzu yıl sonuna ka­dar da 400’ün çok üzerinde bir rakama çıkaracağız.”

Mevcut denge ve jeopolitik gerilimler

Ülkemizde fiyatların tek merkezden belirlediğine yö­nelik yanlış bir algı olduğunu söyleyen Bayındır, “Sanılanın aksine rafineriler; uluslara­rası fiyatları ve döviz kurunu baz alarak fiyatlarını değişti­riyor ve bu pompaya yansıyor. Petrol fiyatlarının oluşumu­na baktığınızda; uluslararası petrol fiyatları ile döviz kuru çarpanından ortaya çıkan bir tablo var” dedi.

“Petrol fiyatları olumlu tepki verebilir”

Son zamanlarda savaşın et­kileri azalsa da hâlâ fiyatlar­da ciddi dalgalanmaların ol­duğunu ifade eden Bayındır, “Dövizde bir süredir kontrollü bir seyir var. Eğer mevcut den­ge devam ederse ve jeopolitik gerilimler de azalırsa ki, pet­rol fiyatlarının da bu ortama olumlu şekilde tepki vereceği­ni düşünüyorum” öngörüsün­de bulundu. Terminal alanla­rında mevcut kapasitelerini ikiye katlayacak yerlerinin ol­duğunu ifade eden Bayındır, 2026 sonu itibarıyla mevcut kapasitemizi ikiye katlayarak yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir kapasite artı­şını beklediklerini söyledi.

Alpet istasyonları modern yaşam alanına dönüştü

Akaryakıt dışı perakende, sektörde tamamlayıcı bir unsur olmayıp müşterilerle bağ kurulan bir alan olduğunu belirten Fidan Bayındır, bu vizyonla geliştirdikleri ‘Always’ market konsepti ile Alpet istasyonlarını modern yaşam alanlarına dönüştürdüklerini söyledi. Bayındır, Alpet’in doğrudan işlettiği DOCO istasyonlarında yeni projeleri de pilot olarak hayata geçirdiklerini anlattı.

Karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları

“Sürdürülebilirlik çevresel bir sorumluluk değil; aynı uzun vadeli değer yaratma yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçası” diyen Fidan Bayındır, “Enerji verimliliğini artıran altyapı yatırımları yapıyor, istasyonlarımızda kaynak tüketimini azaltan sistemleri hayata geçiriyoruz. Tesislerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik geliştirdiğimiz uygulamalar ve atık yönetimi politikalarımız da bu sürecin temelini oluşturuyor. İstasyonlarımızda elektrikli araç kullanıcılarına entegre çözümler sunuyoruz” dedi.