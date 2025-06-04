Denizde de Türkiye’nin enerjisini en doğru taşıyan marka olacak
Alpet Genel Müdürü Fidan Bayındır, deniz satışlarında yüzde 281, yurtiçi satışlarının yüzde 69 büyüme kaydederek sektördeki liderliklerini pekiştirdiklerini söyledi. Pazar payında iki kattan fazla büyüdüklerini, yılsonuna kadar bayi ağının 400’ü bulacağını aktaran Bayındır, "Yeni yatırımlarla mevcut konumumuzu daha ileriye taşıyacağız" dedi.
Hayati ARIGAN
Zeren Group Holding’in satın aldığı Alpet’in Genel Müdürü Fidan Bayındır ile firmanın hedeflerini, yatırımlarını, petrol fiyatlarını, markanın ivmelenmesini konuştuk. Bayındır, firmaya yapılan yatırımlar ile markanın büyüme trendinin yükselişinin yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğini söyledi.
Yurtiçi satışlarda yüzde 69 büyüme
Sektörde en agresif büyüme planlarına sahip marka biri olduğunu ifade eden Bayındır, yüzde 3 büyüyen pazarda Alpet’in yurtiçi satışlarında yüzde 69, pazar payında ise iki katından fazla büyüme elde edildiğini aktardı.
Geçtiğimiz yılın sektör raporlarına göre, Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarından biri olduklarını belirten Bayındır, “Başarımız, perakendecilik anlamında ne kadar yol aldığımızı gösteriyor. Pazarın en güçlü oyuncularındanız. Yeni yatırımlarımızla mevcut konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.
Deniz satışlarında yüzde 281 büyüme
Alpet olarak, dahili kabotaj hattı içerisinde sefer yapan tüm deniz araçlarına yakıt ikmali yapma yetki ve imkanlarına sahip olduklarını aktaran Bayındır, “Yetkinliğimizi kıyı tesislerimizde yaptığımız stratejik yatırımlarla her geçen gün güçlendiriyoruz. Depolama kapasitemizi artırarak hem operasyonel etkinliğimizi yükseltiyor hem de müşterilerimize daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir hizmet sunuyoruz. Deniz satışlarında yüzde 281 gibi dikkat çekici bir büyüme kaydederek sektördeki liderliğimizi pekiştirmiş bulunuyoruz” dedi.
Yatırımlar sayesinde deniz ikmal kabiliyetlerinin güçlendiğini belirten Bayındır, “Tedarik zincirimizdeki hız ve verimlilik artışı, bize hem hizmet kalitesi hem de rekabet gücü açısından büyük avantaj sağladı. Alpet olarak hedefimiz, yalnızca karada değil, denizde de Türkiye’nin enerjisini en doğru şekilde taşıyan marka olmak” diye konuştu.
Alpet’in terminalleri ile sektörde oldukça önemli bir konumda olduğunu belirten Bayındır şunları dedi:
“250 bin tonluk bir depolama kapasitesine sahibiz. Akaryakıt dolum tesislerimizin modernizasyonuna 20 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye’deki en büyük kapasiteye sahip dağıtım şirketlerindeniz. Yılın ikinci yarısında da sürdüreceğimiz bu yatırımlarımız, 2026 ve 2027’de de devam edecek. 320 istasyonumuzu yıl sonuna kadar da 400’ün çok üzerinde bir rakama çıkaracağız.”
Mevcut denge ve jeopolitik gerilimler
Ülkemizde fiyatların tek merkezden belirlediğine yönelik yanlış bir algı olduğunu söyleyen Bayındır, “Sanılanın aksine rafineriler; uluslararası fiyatları ve döviz kurunu baz alarak fiyatlarını değiştiriyor ve bu pompaya yansıyor. Petrol fiyatlarının oluşumuna baktığınızda; uluslararası petrol fiyatları ile döviz kuru çarpanından ortaya çıkan bir tablo var” dedi.
“Petrol fiyatları olumlu tepki verebilir”
Son zamanlarda savaşın etkileri azalsa da hâlâ fiyatlarda ciddi dalgalanmaların olduğunu ifade eden Bayındır, “Dövizde bir süredir kontrollü bir seyir var. Eğer mevcut denge devam ederse ve jeopolitik gerilimler de azalırsa ki, petrol fiyatlarının da bu ortama olumlu şekilde tepki vereceğini düşünüyorum” öngörüsünde bulundu. Terminal alanlarında mevcut kapasitelerini ikiye katlayacak yerlerinin olduğunu ifade eden Bayındır, 2026 sonu itibarıyla mevcut kapasitemizi ikiye katlayarak yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir kapasite artışını beklediklerini söyledi.
Alpet istasyonları modern yaşam alanına dönüştü
Akaryakıt dışı perakende, sektörde tamamlayıcı bir unsur olmayıp müşterilerle bağ kurulan bir alan olduğunu belirten Fidan Bayındır, bu vizyonla geliştirdikleri ‘Always’ market konsepti ile Alpet istasyonlarını modern yaşam alanlarına dönüştürdüklerini söyledi. Bayındır, Alpet’in doğrudan işlettiği DOCO istasyonlarında yeni projeleri de pilot olarak hayata geçirdiklerini anlattı.
Karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları
“Sürdürülebilirlik çevresel bir sorumluluk değil; aynı uzun vadeli değer yaratma yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçası” diyen Fidan Bayındır, “Enerji verimliliğini artıran altyapı yatırımları yapıyor, istasyonlarımızda kaynak tüketimini azaltan sistemleri hayata geçiriyoruz. Tesislerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik geliştirdiğimiz uygulamalar ve atık yönetimi politikalarımız da bu sürecin temelini oluşturuyor. İstasyonlarımızda elektrikli araç kullanıcılarına entegre çözümler sunuyoruz” dedi.