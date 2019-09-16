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Denizden inovasyon çıkardı, yarım milyar liraya koşuyor

Dünyanın tüm sularından insanların en çok avladığı protein kaynağı; ton balığı... Dardanel, ton balığını inovatif ürünlerle geliştirdi. Geçen yıl 334 milyon lira ciro yapan şirket bu yılın ilk yarısında 235 milyon liraya ulaştı. Yıl sonu için yarım milyar liraya koşuyorlar.

Denizden inovasyon çıkardı, yarım milyar liraya koşuyor
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