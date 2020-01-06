Denizli, Heimtextil’e çıkarma yapacak

06 Ocak 2020

DENİZLİ/ DÜNYA



Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, fuara Türkiye’den katılacak 4 firmadan birinin Denizli firması olacağını söyledi.



Denizli’nin lokomotifi tekstil sektörü açısından büyük önem taşıyan Heimtextil 2020, bu yıl 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 65 ülkeden 3 binin üzerinde firmanın stant açacağı fuara Denizlili firmalar da yoğun katılım gösterecek. Denizli İhracatçılar Birliği’nin öncülüğünde, Heimtextil’de 71 Denizli firması stant açacak. Yeni koleksiyonlarını hazırlayan Denizli firmaları fuardan oldukça umutlu.



Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin 71 firmayla Heimtextil’e çıkarma yapacağını söyledi. Türkiye’den fuara katılan her dört katılımcıdan birinin Denizli firması olacağını vurgulayan Memişoğlu, “Dünyanın gözünün bir kez daha Denizlili katılımcıların üzerinde olacağını ve ilimiz firmalarının, koleksiyonlarıyla Heimtextil’e damga vuracaklarını söylememiz yanlış olmaz. Heimtextil’in olumlu çıktılarının 2020’nin tamamına yayılmasını ve yıl sonunda ihracat hedeflerimize ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.



170 ülkeye 2 bin 800 ürün



Denizli’nin 2019 yılı ihracat performansını da değerlendiren Memişoğlu, TİM tarafından kayda alınan 2019 yılı ihracatının 3 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. 2019 yılında da Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 9. şehri olduklarını belirten Memişoğlu, “Denizli, 27 farklı sektörde, 170’in üzerinde ülkeye, yaklaşık 2 bin 800 ürünün ihracatını yaptı. Denizli’nin listenin üst sıralarında kalmasını sağlayan 3 binin üzerinde ihracatçımıza teşekkür ediyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, 2020 Denizli Yılı’nda yeni ve farklı projelere odaklanarak ihracatımızda katma değer yaratmaya, yıl boyunca ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.