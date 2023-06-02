Denizlili Chakra, gözünü zengin ülkelere dikti

Mehtap HALICI

Türkiye’de mağazalaşma yatırımlarını sürdüreceklerini söyleyen Chakra Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer, özellikle yurtdışı mağazacılıkta büyümek istediklerini ifade etti.

Önümüzdeki yıllarda hedeflerinin yurtiçindeki mağaza sayısını dengede tutup, yurtdışındaki mağaza sayılarını artırmak olduğuna dikkat çeken Kocaer, “Yurtiçinde çok fazla gidecek yer yok. Şu anda Türkiye’de 72 noktada mağazamız var. Türkiye’de mağaza sayımızı 100’e tamamlamayı planlıyoruz ancak esas oyun yurtdışında. Çünkü orada gidecek yer çok” dedi. Kocaer, öncelikli coğrafyalarının ABD dahil Avrupa olduğunu söyledi. Gayrisafi Milli Hasıla’nın (GSMH) güçlü olduğu ülkelere odaklandıklarını vurgulayan Kocaer, sözlerine şöyle devam etti: “Toplamda 14 ülkede 33 mağazamız var.

Bütün Orta Doğu’da varız. Yeni bölgelerden birisi olan Rusya’da da varız. Şimdi ise Avrupa’ya yöneldik. Markayı önümüzdeki 3 yıl içinde ciddi bir yere getireceğiz. Yurtdışında yaklaşık 80 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde de ABD dahil yaklaşık 50 ülkeye ulaşma hedefindeyiz. GSMH’nın yüksek olduğu ülkelerde konumlanacağız. Yani parası olan ülkelere gidiyoruz.” Kocaer, yurtdışındaki mağazalaşma çalışmalarında ülkeye ve şartlara göre bayilik vererek veya kendi bünyelerinde mağaza açarak ilerlemeyi tercih ettiklerini ifade etti.

“Yurtdışında teşviksiz ilerliyoruz”

Devlet teşviki almadan büyüdüklerini belirten Kocaer, “Dünya markaları çıkaran ülkelerde teşvik örnekleri var. Yurtdışı büyümede teşviksiz ilerliyoruz. Çünkü Turquality süreci çok çetrefilli olduğundan vakit alıyor. Biz de zaman harcamak istemiyoruz. Teşvikle ilgili hızlı bir çözüm sağlanırsa Türk markaları daha çabuk yol alır” dedi. Ev tekstil gruplarında toplamda bin 700 çeşit ürün olduğunu söyleyen Kocaer, Türkiye’de yaklaşık bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.