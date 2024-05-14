Deprem bölgesinde buğday hasadı Graintürk ile başladı

Özellikle deprem bölgesinde devletin de güçlü bir şekilde teşvik ettiği buğday hasadının bu yıl iyi geçmesi bekleniyor. Graintürk Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan, buğday sezonun açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sezonun ilk hasadını yıllardır olduğu gibi bu sene de biz gerçekleştirdik. Bunun için çok mutluyuz. Bu seneki hasadımızın tüm çiftçi ve diğer paydaşlarımız açısından bereketli geçmesini diliyorum’’ dedi.

Depremde zarar gören tesislerinin yeniden yapılanmasını bitirip hizmete açtıklarını belirten Murat İçcan, “Deprem öncesi 75 bin ton olan lisanslı depolarımızın kapasitesini yaklaşık 3 katına çıkararak 200 bin ton seviyesine getirdik. Gerekli bütün izinler için başvurularımızı tamamladık.

Yine bu kapsamda serbest depo kapasitesini toplamda 150 bin ton seviyesine çıkardık. Böylece toplamda 350 bin ton depoyla bölgenin en büyük depolama kapasitesine ulaştık” dedi. 2024 yılı hasat döneminden çok umutlu olduklarını belirten İçcan, satın alınan ürünlerin depolanması ve nakliyesi konusunda 28 adet yeni iş makinesi aldıklarını da sözlerine ekledi.

Deprem sonrası bölge insanının kayıplarının giderilmesi için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirten Graintürk Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan, deprem bölgesinde yaşayan milyonların yeniden hayata dönmesi için tarımın ayrı bir yeri olduğunu belirtti.