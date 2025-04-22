“Depremzede kız çocuklarına yuva olacak”

Allianz Türkiye, te­mel ihtiyaçlara ve eğitime erişimi risk altındaki kız çocuk­larına yaşam boyu des­tek olma misyonuyla Ko­runcuk Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Bir Kız Gelecek’ kurumsal sos­yal sorumluluk projesi­ni bir adım ileri taşıdığını duyurdu. Koruncuk Vak­fı’nın kapasitesini artır­mak amacıyla İstanbul Arnavutköy Bolluca’da inşa edilecek yeni yurt bi­nasının temelleri atıldı.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olarak 102 yıl­dır sürdürülebilir kalkın­ma için toplumsal refa­hı artıran projeler haya­ta geçirdiklerini söyleyen Allianz Türkiye İcra Ku­rulu Başkanı Tolga Gür­kan, “Bir Kız Gelecek programı da Türkiye’nin Allianz’ı olarak gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla onları gele­ceğe hazırlamak için yap­tığımız önemli toplumsal yatırımlardan biri.

Prog­ramımızın özünde sür­dürülebilirlik yaklaşımı­mız çerçevesinde nite­likle eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine verdiği­miz önem yatıyor. Allianz Grubu’nun da kıymet­li desteğiyle, toplamda 2 milyon euronun üzerin­de bir yatırımla bugün te­mellerini attığımız yeni binayla birlikte daha faz­la çocuğumuzun Korun­cuk bünyesinde güven­le yaşamasına ve eğitim görmesine desteğimizi sunmaktan büyük mutlu­luk duyuyoruz” dedi.

“Her hayal toplumu dönüştürecek”

“Allianz, Türkiye’nin yarınları için çalışır” mottosuyla Koruncuk kızlarının yaşam boyu destekçisi olacaklarını söyleyen Gürkan, “Bir Kız Gelecek programımızın insan odağı katmanın­da 6 Şubat depremlerin­den etkilenen çocukları­mızı önceliklendirdik ve deprem bölgelerinden 25 kız çocuğumuzu Korun­cuk Vakfı bünyesine kat­tık.

Programın ‘Üniversi­te Odağı’ katmanında ise üniversiteyi kazanan tüm Koruncuk kızlarına üni­versite öğrenimleri bo­yunca burs desteği sağ­lıyoruz. Şu an için 35 kı­zımız eğitim bursundan yararlanıyor. ‘Gelişim ve İstihdam Odağı’ katma­nında ise Koruncuk kız­larının meslek sahibi ola­bilmelerine ve eğitim hayatından sonra kendi ayaklarının üzerinde du­rabilmelerine destek ol­mayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sadece bir yapının de­ğil, aynı zamanda umut­ların ve güçlü yarınların da temelini hep birlik­te inşa ettiklerini söyle­yen Koruncuk Vakfı Mü­tevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise “Bu yurt, kız çocuklarımızın güvenle uyuyacağı oda­ları, derslerine odakla­nacakları sessiz köşele­ri ve geleceğe dair hayal­ler kuracakları sıcak bir yuva olacak.

Ve biliyoruz ki, bu yuvada filizlene­cek her hayal, sadece bir çocuğun değil, bir top­lumun da dönüşümüne katkı sağlayacak. Temeli­ni attığımız bu yapı, özel­likle 6 Şubat 2023’te ya­şadığımız ve hepimizi de­rinden etkileyen büyük depremin ardından, böl­geden gelen kız çocukla­rına öncelikli olarak hiz­met verecek. Allianz Tür­kiye ile yürüttüğümüz bu değerli iş birliği, yalnızca bir sponsorluk değil; in­san odaklı, uzun soluklu ve bir dayanışmanın ifa­desidir. Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir toplumun kaderini değiş­tirmektir” ifadelerini kul­landı.

Temel atma törenine katılan İstanbul Vali Yar­dımcısı Hasan Gözen de “Burada yetişecek olan kız çocuklarımızın yarın me­deni Türkiye’nin yüzü ola­cağına canı gönülden ina­nıyorum” dedi.

2 bin 300 metrekarede yükselecek

Koruncuk Vakfı’nın İstanbul Arnavutköy’de bulunan Bolluca tesislerinde konumlanacak bina, toplamda 2 bin 230 metrekarelik bir alana sahip olacak. Bu alanın içinde kız çocuklarının kalacağı odalar, sosyal alanlar, dinlenme alanları, kütüphane ve yemekhane gibi bölümler yer alacak. Vakfın hizmet verdiği diğer kız öğrenci yurtlarında olduğu gibi yeni binada da sosyoekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler ile çocuklara barınma, eğitime erişim, sosyokültürel aktiviteler ve danışmanlık gibi pek çok hizmet de sunulacak. Bir Kız Gelecek programının misyonu kapsamında, yeni yurt binası ile Koruncuk Vakfı’nın mevcut kapasitesinin artırılması ve daha fazla kız çocuğuna yuva olması hedefleniyor.