“Depremzede kız çocuklarına yuva olacak”
Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle başlattığı “Bir Kız Gelecek” programı kapsamında 2 milyon euroyu aşan bir yatırımla inşa edilecek yeni yurt binasının temelleri atıldı. Yurdun, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından bölgeden gelen kız çocuklarına öncelikli hizmet vereceği belirtildi.
Allianz Türkiye, temel ihtiyaçlara ve eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarına yaşam boyu destek olma misyonuyla Koruncuk Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Bir Kız Gelecek’ kurumsal sosyal sorumluluk projesini bir adım ileri taşıdığını duyurdu. Koruncuk Vakfı’nın kapasitesini artırmak amacıyla İstanbul Arnavutköy Bolluca’da inşa edilecek yeni yurt binasının temelleri atıldı.
“Geleceğe hazırlıyoruz”
Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olarak 102 yıldır sürdürülebilir kalkınma için toplumsal refahı artıran projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bir Kız Gelecek programı da Türkiye’nin Allianz’ı olarak gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla onları geleceğe hazırlamak için yaptığımız önemli toplumsal yatırımlardan biri.
Programımızın özünde sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde nitelikle eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önem yatıyor. Allianz Grubu’nun da kıymetli desteğiyle, toplamda 2 milyon euronun üzerinde bir yatırımla bugün temellerini attığımız yeni binayla birlikte daha fazla çocuğumuzun Koruncuk bünyesinde güvenle yaşamasına ve eğitim görmesine desteğimizi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
“Her hayal toplumu dönüştürecek”
“Allianz, Türkiye’nin yarınları için çalışır” mottosuyla Koruncuk kızlarının yaşam boyu destekçisi olacaklarını söyleyen Gürkan, “Bir Kız Gelecek programımızın insan odağı katmanında 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklarımızı önceliklendirdik ve deprem bölgelerinden 25 kız çocuğumuzu Koruncuk Vakfı bünyesine kattık.
Programın ‘Üniversite Odağı’ katmanında ise üniversiteyi kazanan tüm Koruncuk kızlarına üniversite öğrenimleri boyunca burs desteği sağlıyoruz. Şu an için 35 kızımız eğitim bursundan yararlanıyor. ‘Gelişim ve İstihdam Odağı’ katmanında ise Koruncuk kızlarının meslek sahibi olabilmelerine ve eğitim hayatından sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Sadece bir yapının değil, aynı zamanda umutların ve güçlü yarınların da temelini hep birlikte inşa ettiklerini söyleyen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise “Bu yurt, kız çocuklarımızın güvenle uyuyacağı odaları, derslerine odaklanacakları sessiz köşeleri ve geleceğe dair hayaller kuracakları sıcak bir yuva olacak.
Ve biliyoruz ki, bu yuvada filizlenecek her hayal, sadece bir çocuğun değil, bir toplumun da dönüşümüne katkı sağlayacak. Temelini attığımız bu yapı, özellikle 6 Şubat 2023’te yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen büyük depremin ardından, bölgeden gelen kız çocuklarına öncelikli olarak hizmet verecek. Allianz Türkiye ile yürüttüğümüz bu değerli iş birliği, yalnızca bir sponsorluk değil; insan odaklı, uzun soluklu ve bir dayanışmanın ifadesidir. Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir toplumun kaderini değiştirmektir” ifadelerini kullandı.
Temel atma törenine katılan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen de “Burada yetişecek olan kız çocuklarımızın yarın medeni Türkiye’nin yüzü olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.
2 bin 300 metrekarede yükselecek
Koruncuk Vakfı’nın İstanbul Arnavutköy’de bulunan Bolluca tesislerinde konumlanacak bina, toplamda 2 bin 230 metrekarelik bir alana sahip olacak. Bu alanın içinde kız çocuklarının kalacağı odalar, sosyal alanlar, dinlenme alanları, kütüphane ve yemekhane gibi bölümler yer alacak. Vakfın hizmet verdiği diğer kız öğrenci yurtlarında olduğu gibi yeni binada da sosyoekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler ile çocuklara barınma, eğitime erişim, sosyokültürel aktiviteler ve danışmanlık gibi pek çok hizmet de sunulacak. Bir Kız Gelecek programının misyonu kapsamında, yeni yurt binası ile Koruncuk Vakfı’nın mevcut kapasitesinin artırılması ve daha fazla kız çocuğuna yuva olması hedefleniyor.