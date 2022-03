Derby, yeni işbirliğiyle satış ağını genişletti

Takip Et

Tıraş bıçağı markası Derby, Türkiye’nin en büyük online ticaret platformlarında tüketicilerle buluşuyor. ‘Derbyshop’ markası altında 36 çeşit ürünle hizmet veren Derby, 28 Mart itibarıyla online kanallarda satışa başladı. Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor, Vodafone Sanal Market platformlarında kendi kanalında yer alan Derby, yaygın satış ağını daha da genişletiyor.

Derbyshop’un tüm tedarik ve altyapı sürecini de Yıldız Holding çatısı altında, sadece online kanallara hizmet veren tedarik şirketi eStar üstleniyor.

“Müşterilerimizin alışveriş deneyimini kolaylaştırıyoruz”

E-ticaret kanalıyla satış operasyonlarını daha da güçlendirdiklerini belirten Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, “E-ticarete her geçen yıl ilginin arttığı ülkemizde, tüketicilerin beklentilerine uygun olarak en büyük online platformlarda kendi satış kanalımızı oluşturduk. Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarında yer alarak, müşterilerimize daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunacağız. Bu sayede müşterilerimizi geniş ürün portföyümüze istedikleri her an tüm kanallardan ulaştırarak alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.