Derg Teknoloji’den Akkuyu Santrali'ne destek

Doğukan ÖZTOKLU

Yapı kimyasalları tesisleri, dozajlama üniteleri, mikserler, torba dolum makineleri, inşaat makineleri, yüksek teknolojik paketleme makineleri, tesis otomasyonları, özel ekipman imalatlarının yanı sıra tam otomatik paletleme robotu, servo motor uygulamalarının tamamını son teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet veren Derg Teknoloji Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımına da destek veriyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin iyonizasyon ve soğutma tanklarının proje ve imalatını 2 yıldır yürüttüklerini belirten Derg Teknoloji sahibi Devrim Gülsuna, geçtiğimiz yıl içerisinde Akkuyu Nükleer santrali projesi için 500 ton paslanmaz malzemenin imalatını yaptıklarını belirtti.

Gülsuna, 2023 yılı itibarıyla 250 milyon TL ciroyu aştıklarını söyledi. Makine ve tesislerinin yüzde 98’ini Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan gibi balkan ülkelerinin yanı sıra, İtalya ve İsrail’e ihraç ettiklerini aktaran Gülsuna, Türkiye’de makine imalatı için yaklaşık bin 500 metrekare talaşlı imalat yatırımlarının yanında, yurtdışında ise 6 bin metrekare kapalı alanda depo ve ofislerinin bulunduğunu kaydetti.

Derg Teknoloji’nin global yatırımı olan Derg Technolgy – Albania’nın faaliyetleri ile ilgili de bilgi veren Gülsuna konuyla ilgili şunları söyledi: “Merkez ofisi Tiran- Arnavutluk’ta bulunan tesisimizde, bünyemizde bulunan 15 yazılımcımızla tesis, hastane, kamu kuruluşu ve yazılımları ve otomasyonları, telefon uygulamaları, medya sektörüne yazılımlar yapıyoruz.

Ayrıca, şu an için en büyük iki projeden ilki olan BBC kanal / İngiltere format değiştirme ve data transfer yazılımı, ikincisi Hollanda Dir/Active firması için çalıştığımız hastane otomasyonu yazılımıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.

Arnavutluk tarafında medya sektöründeki yazılımlara ek olarak, günümüze kadar yapılan tüm Arnavutluk filmlerinin ve ses kayıtların dijitalleştirilmesini içeren projeyi tamamlamak için Bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Bu projeyi kültürlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok önemsiyoruz.”